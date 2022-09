Deolane desistiu da Fazenda 2022? Advogada se despede dos colegas

Após uma dinâmica realizada na noite do último domingo, 25, correram informações na web que Deolane desistiu da Fazenda 2022 ao chorar no final do jogo. A advogada foi o principal alvo dos peões durante o “jogo da discórdia” e cogitou ir embora.

Deolane desistiu da Fazenda 2022? O que aconteceu depois do jogo da discórdia

Na noite de domingo (25), os peões se reuniram para participarem de uma dinâmica na qual precisavam distribuir defeitos aos colegas a partir de memes de outras edições. A mais atacada foi Deolane Bezerra, que foi alvo até de participantes com quem não teve nenhuma briga.

Após o fim da dinâmica, Deolane foi até a casa da árvore e desabou a chorar ao lado de Pétala Barreiros. “Eu não vou aguentar isso mais não, vou embora, eu vou surtar”, disse a advogada. A loira continuou perguntando à amiga se ela ficaria bem no jogo e que não deixaria os outro adversários “montarem nela”, em tom de despedida.

Bia Miranda também chegou na casa da árvore para consolar a advogada, que a abraçou enquanto desabafava: “Eles fazem de tudo para ver você errando, ver você falando m*rda. Para te pegar nas armadilhas, veio tudo focado em mim, eu só escuto meu nome. Todo mundo querendo destruir”.

A advogada seguiu pedindo para que Bia cuidasse de Pétala dentro do programa, se despedindo das duas. Foi então que os internautas começaram a perguntar se Deolane desistiu da Fazenda 2022.

Até o momento, Deolane segue no jogo. A advogada levantou normalmente na manhã desta segunda-feira e foi cuidar dos animais, sua tarefa da semana. A loira não voltou a falar sobre o assunto da desistência hoje.

No Twitter, os fãs levantaram a hashtag ESTAMOS COM DEOLANE em apoio à doutora, que vem sendo a protagonista do reality desde que foi anunciada na competição.

Kerline antes e depois: como era a peoa antes de A Fazenda 14

A Fazenda 2022: produção dá bronca por maus-tratos a animais

Deolane A Fazenda 2022 é quem mais brigou até agora

Não é para menos que Deolane foi a mais atacada durante o jogo da discórdia. Desde que chegou em A Fazenda, a doutora tem colecionado uma série de barracos com os outros peões.

Ainda na pré-estreia, ela se desentendeu com Shayan Hahgbin, após o iraniano apontar que ela veio para causar e manipular o jogo. A loira não gostou do que ouviu e o chamou de “babacão”. Durante outra dinâmica, logo nos primeiros dias, ela o chamou de “falso”.

Depois, Deolane declarou guerra à Deborah Albuquerque ao saber que a ruiva disse para Moranguinho que “tinha informações sobre Pétala que o Léo Dias se coçaria para saber”. Desde então, as duas não se suportam e discutam quase que diariamente.

Ela também brigou com Ruivinha de Marte e chamou a influenciadora digital de “hiena carniceira” e com Kerline, outra inimiga declara da loira dentro do reality.

Quem desistiu da Fazenda 22?

Ninguém desistiu de A Fazenda 2022 por enquanto. Além de Deolane, Tiago Ramos cogitou deixar o reality após a primeira festa da edição.

O modelo teve uma grande briga com Thomaz Costa e após a discussão, foi para o quarto chorar. O modelo foi amparado por outros peões, mas começou a dizer que tinha desistido do programa e que iria falar com a produção. O ex da mãe de Neymar chegou a conversar com o staff, mas continua no jogo.

Ao longo da história de A Fazenda, quatro participantes já desistiram da competição. A primeira a ir embora por conta própria foi Bárbara Kobolt, em A Fazenda 1. A segunda foi Gretchen, em A Fazenda 5, que rendeu um dos momentos mais lembrados do programa até hoje por ter virado meme.

Em A Fazenda 8, o cantor Thiago Servo também já desistiu. Por fim, em 2021, Fernanda Medrado pediu para sair por não aguentar a pressão da competição.

+ Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões