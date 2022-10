Deolane vai sair hoje? Enquete A Fazenda UOL mostra porcentagem atualizada

Considerada uma das participantes mais populares da edição, Deolane Bezerra está em sua primeira roça e enfrenta Shay e Thomaz. A porcentagem do mais votado mudou diversas vezes desde a abertura da votação, e a Enquete A Fazenda UOL já mostra os números atualizados de quem deve sair nesta quinta-feira, 20.

Será que a doutora vai conseguir se salvar na primeira berlinda?

Enquete A Fazenda UOL em tempo real

Até a tarde de hoje (20), de acordo Enquete A Fazenda UOL, quem sai do reality é o Thomaz – que tem apenas 19% da preferência do público.

Os números a serem revelados por Adriane Galisteu hoje são uma surpresa, mas a porcentagem da enquete mostra que a disputa pelo favorito da roça está acirrada entre Deolane e Shay, que tem 40,74% e 40,26%, respectivamente. Vale lembrar que a enquete BBB UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação.

Diferentemente de outros realities, A Fazenda leva em consideração o mais votado para ficar.

Votação R7 Record

Para participar da votação oficial do reality, é necessário acessar o portal do R7. Logo na home page, já irá aparecer a página: “Quem você quer que fique em A Fazenda 14?”

Em seguida é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’, que vai pedir para o usuário clicar sobre algumas imagens. Em poucos segundos, o voto será computador.

Enquete BBB UOL – Quem é o favorito para vencer?

De acordo com enquete do UOL, o favorito para vencer a atual edição do reality é Vini, com 31,75% dos votos. Deborah Albuquerque já recebeu 24,65% dos votos para ganhar, enquanto sua rival Deolane Bezerra aparece com 11,34% da preferência do público.

A grande final da Fazenda 2022 está marcada para dezembro. A Rcord TV ainda não liberou mais informações sobre como será o último episódio, mas é provável que seja semelhante ao do ano passado, com os demais participantes da edição participando de forma virtual.

Que horas começa o A Fazenda hoje?

A edição ao vivo da Fazenda 2022 de hoje está marcada para começar às 23h (horário de Brasília), logo após a exibição da novela Amor Sem Igual.

Além da eliminação, o reality deve mostrar os principais acontecimentos durante a manhã e tarde.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Galisteu anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ficar. Ao deixar a casa, o eliminado irá conversar brevemente com o apresentador do programa e seguirá para os estúdios da emissora, onde será entrevistado por Lucas Selfie.

