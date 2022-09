Deolane fortuna: quanto a peoa de A Fazenda 14 tem na conta?

A fortuna de Deolone instiga a curiosidade dos internautas, que frequentemente veem fotos e vídeos publicados pela loira ostentando uma vida de luxo, com direito a carros caríssimos, mansões e compras em lojas de grife. Além de advogada criminalista, ela também é influenciadora digital, empresária e está em A Fazenda 14.

Deolane fortuna: qual o valor?

Não se sabe ao certo qual o valor da fortuna de Deolane Bezerra. No entanto, a advogada já demonstrou que tem muito dinheiro ao adquirir bens de valores milionários.

Em maio deste ano, a doutora exibiu nas redes sociais sua nova aquisição: um Porsche 911 Carrera Cabriolet, avaliado em mais de R$ 1,4 milhão, segundo a própria Deolane. A loira não esconde a ostentação e postou um vídeo de seu novo “brinquedo” em sua página no Instagram. “Ó Pai só Gratidão, ó Mãe só gratidão! Obrigada pelos seus conselhos “vão tá sempre no meu coração”. Mais um sonho concluído com sucesso!!! Obrigada Deus”, escreveu.

Esse não é o único carro de luxo na garagem da peoa. Ela é dona de uma Land Rover, modelo DISC D300 HSE, avaliado em R$ 648.200,00, e uma picape RAM 2500 Laramie, avaliada em R$ 485 mil.

Deolane também não economiza quando o assunto é imóveis. A doutora mora em uma mansão avaliada em R$11 milhões em Alphaville, bairro de luxo de São Paulo. A residência da doutora, que tem cerca de 1000 m², tem cinco quartos, onze banheiros, piscina, jacuzzi, jardim gourmet com churrasqueira, banheiras de hidromassagem, aquecimento solar e seis vagas na garagem.

No ano passado, a advogada gastou R$ 4,5 milhões em sua festa de aniversário de 34 anos, de acordo com informações do UOL Splash. Já o look usado pela aniversariante estava avaliado em R$ 1 milhão. Outro detalhe que chamou atenção foram as lembrancinhas, que custaram cerca de R$500 cada uma.

A advogada também frequentemente posta fotos de suas compras em grifes em sua página no Instagram, posando com sacolas da Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vitton, Prada, entre outras. Em um desses dias de compras, a influenciadora mostrou aos fãs que gastou cerca de R$ 57 mil.

A influenciadora já foi muito questionada sobre sua fortuna. Em entrevista ao colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, em outubro de 2021, ela disse que era mais rica que Mc Kevin, seu ex-noivo, e chegou a emprestar R$ 500 mil para o amado. “Perdoei a dívida de R$ 500 mil que emprestei para a família. Ele era f*dido de grana”, declarou.

Quantos filhos tem a Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra tem três herdeiros, sendo dois deles biológicos, frutos de relacionamentos anteriores a Kevin, e um adotado. Ela é mãe de Giliard Santos, de 17 anos, adotado por ela quando era bem jovem, Caíque, e da caçula Valentina, de 6 anos de idade.

Apesar de Giliard ter chegado na sua família quando tinha 1 ano e sete meses, a doutora só entrou com o pedido de doção há pouco tempo atrás. Na época em que adotou o garoto, Deolane tinha apenas 16 anos de idade. Ela contou em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV, que ele era um vizinho de sua mãe, e estava sozinho em casa quando chamaram a polícia. Ela ficou com ele até seus pais chegarem, mas como isso nunca aconteceu, o garoto acabou ficando com ela.

“Ele não está no meu nome, agora que entramos com um processo. Eu era muito nova e tinha medo de o juiz tirar ele de mim, nunca tive essa batalha judicial por medo”, contou.