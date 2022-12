Deolane saiu da Fazenda e Record revela motivo

Fim de jogo para a doutora! Deolane saiu da Fazenda neste domingo, 4, conforme anunciado por Daniele Bezerra, irmã da advogada, em sua página no Instagram. As irmãs da peoa foram até a porta do reality show em Itapecerica da Serra para "resgatar" a famosa de lá.

Deolane saiu da Fazenda neste domingo

No começo da tarde de hoje, Daniele Bezerra comunicou aos seus seguidores que Deolane está fora de A Fazenda 2022. "Deolane já saiu de dentro da sede da Record, eu tô reunida aqui com o pessoal que tá vindo correndo. Daqui a pouco eu falo mais com vocês", disse.

Na noite do último sábado, Daniele e Dayanne Bezerra, irmãs de Deolane, foram até a porta de A Fazenda 2022 para tirar a advogada do confinamento. As influenciadoras disseram que Solange Bezerra, mãe das três, está internada em um hospital e a influenciadora não foi avisada pela produção. As duas também chamaram o programa de "cárcere privado".

Após os stories das irmãs de Deolane, dezenas de fãs foram para a porta do programa para protestar e pedir a saída da advogada do confinamento. Foi necessário até a intervenção da polícia, já que as advogadas pediram para que carros fossem colocados na entrada do local, para que ninguém entrasse ou saísse.

Dentro do jogo, a advogada disse que sentiu lesada após a volta de Bárbara Borges da roça falsa. Em um primeiro momento, a loira fingiu não ligar, mas depois confessou para Pétala Barreiros que estava cogitando desistir da disputa.

A influenciadora digital também cogitou deixar o programa, e ambas pensaram em tocar o sino na noite de ontem. No entanto, isso não aconteceu.

Após a publicação dos stories de Daniele, a equipe de Deolane emitiu um comunicado sobre a saída da peoa. De acordo com a nota, a advogada já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, que neste momento está na UTI.

O perfil de Deolane, inclusive, já até publicou um vídeo da doutora reencontrando sua mãe no hospital. "O encontro da Deo com a sua mãe. O amor da família vale mais que qualquer outra coisa!", escreveu.

🚨AGORA: Irmã de Deolane afirma que ela irá ser liberada pela Record. pic.twitter.com/gFz3cgV0aS — CHOQUEI (@choquei) December 4, 2022