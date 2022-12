Deolane vai sair da Fazenda 2022? Entenda a confusão

Irmãs da advogada reuniram um grupo de fãs e foram até a porta do reality show

A noite de sábado, 3, foi marcada por uma confusão na porta do reality show em Itapecerica da Serra. As irmãs de Deolane Bezerra, junto a um grupo de fãs, foram até a sede do programa pedir pela saída da advogada da competição. Diante dos protestos, os internautas ficaram em dúvida se Deolane vai sair da Fazenda.

Deolane vai sair da Fazenda ou segue no jogo?

Na noite do último sábado, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, mostrou em seus stories que estava em Itapecerica da Serra para tirar a advogada do confinamento. Para chamar a atenção da produção de A Fazenda, as irmãs da peoa soltaram fogo de artifício, que foram ouvidos pelos famosos na sede.

As irmãs da peoa alegaram que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, estava internada no hospital e que a influenciadora digital não foi avisada. O comunicado oficial da equipe afirma que a matriarca está com um quadro de estresse agudo. Ela foi liberada pelos médicos, mas passou mal novamente e precisou de um novo atendimento.

Dayanne e Daniele Bezerra fizeram uma live em suas contas no Instagram e mostraram a tentativa de tirar a irmã do jogo. O endereço de A Fazenda 2022 foi divulgado na web, fazendo com que dezenas de fãs fossem para a porta do programa fazer uma manifestação a favor da saída da loira. Elas também chamaram o reality de "cárcere privado".

Além disso, as irmãs da doutora pediram para que carros fossem colocados na entrada do local, para que ninguém entrasse ou saísse. Diante da confusão, a polícia foi chamada para conter os manifestantes e multar os veículos que estavam bloqueando a passagem.

Devido ao barulho causado pelos fãs, a produção trancou todos os peões na sede, colocou uma música alta e cortou o sinal do Playplus por algumas horas.

As manifestações lideradas pelas irmãs da peoa continuaram na manhã deste domingo, 4. Até agora, a Record não se pronunciou sobre o assunto e não se sabe se Deolane vai sair da Fazenda ou se segue no jogo.

Confira alguns vídeos da confusão:

🚨AGORA: Irmã da Deolane afirma que o jurídico já está fazendo a recisão contratual. #AFazenda pic.twitter.com/XFvJwMcDWh — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

🚨VEJA: Irmã de Deolane explicando tudo que foi dito na reunião com a Record. A emissora não quis liberar Deolane e nem deixar que Daniele rescindisse o contrato. pic.twitter.com/HA0jjox6Eh — CHOQUEI (@choquei) December 4, 2022

🚨AGORA: Produção do reality coloca música alta na sede e o PlayPlus sai do ar em seguida. #AFazenda pic.twitter.com/OVr1JWwfs2 — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

🚨AGORA: Com latinhas de cerveja na mão, fãs de Deolane gritam: “CARELLI LADRÃO, MANIPULA A EDIÇÃO”. #AFazenda pic.twitter.com/s4e9rTPRJc — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

Deolane tocou o sino de A Fazenda 2022?

Bárbara Borges retornou da roça falsa na tarde de sábado, deixando Pétala Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho perplexas - já Deolane simplesmente voltou a dormir e fingiu que nada estava acontecendo.

Apesar de não ter ligado muito para a volta da rival em um primeiro momento, a advogada e Pétala cogitaram a possibilidade de desistirem do reality show. A advogada falou para as amigas que estava se sentindo lesada e que ia esperar até a noite para tomar uma decisão.

"Quando eu me sinto lesada em alguma coisa, eu reflito muito, entendeu? Odeio me sentir lesada", disse a viúva de Mc Kevin. "Vamos embora? Vamos amiga!", sugeriu a influenciadora digital.

Pétala também sugeriu que elas boicotassem as atividades dos patrocinadores do programa. A influenciadora e a advogada disseram estrar arrependidas de não ter desistido da competição por R$1,5 milhão antes.

Apesar da insatisfação com o programa, nenhuma das duas tocou o sino para deixar A Fazenda 2022 ainda.