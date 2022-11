Distribuição de tarefas da Bia: veja as escolhas da nova fazendeira

Bia Miranda venceu a prova do fazendeiro pela terceira vez no programa e é a participante da temporada com o recorde de reinados até agora. Nesta manhã de quinta-feira (24), ela iniciou sua semana de chefona na casa com a distribuição de tarefas. Por conta da quantidade de participantes que permanecem no jogo, teve peão que ficou com mais de uma função.

Quem pegou o que na distribuição de tarefas?

Distribuição de tarefas de Bia em seu terceiro reinado:

Vaca e touro: Pelé Milflows e Iran Malfitano

Cavalo: Pétala Barreiros

Lhamas: Deolane Bezerra

Ovelhas: André Marinho

Porcos: Kerline Cardoso

Aves: André Marinho

Horta: Bárbara Borges

Lixo: Moranguinho

A distribuição de tarefas desta semana de A Fazenda 2022 não foi fácil para Bia Miranda. A nova fazendeira precisou fazer alterações em suas escolhas depois de receber um alerta da produção do reality show.

Por conta do número pequeno de participantes nesta fase final do jogo, a neta de Gretchen teve que selecionar um peão para mais de uma função esta semana. Ela optou por escolher Iran Malfitano, mas foi informada que o ator não poderia, já que fez duas tarefas na semana anterior.

A jovem precisou quebrar a cabeça para pensar em soluções. Em conversa com suas aliadas, foi necessário reorganizar algumas tarefas. Assim, foi preciso colocar uma das peoas do Grupo A no cavalo.

"Eu não tenho afinidades", comentou Moranguinho, que por fim ficou com o lixo na distribuição de tarefas. Pétala Barreiros acabou sendo obrigada a ficar com o trato do cavalo Colorado e André Marinho ficou responsável por mais de uma função esta semana.

Confira:

Bia precisou refazer toda a delegação pq elas estavam tentando dar mais funções pro Grupo B. Pétala teve que fazer o cavalo no lugar do Iran. #AFazenda pic.twitter.com/XAHDDvm7uk — Dantas (@Dantinhas) November 24, 2022

