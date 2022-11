Distribuição de tarefas de Deolane: veja as escolhas da fazendeira

Deolane Bezerra é a nova fazendeira. A peoa foi indicação de Bárbara Borges na 9ª roça, mas escapou ao conquistar o chapéu de chefona da semana. Sua primeira função foi a distribuição de tarefas A Fazenda 2022 na manhã desta quinta-feira (17) e o momento acabou gerando um bate boca entre integrantes do grupo A e Babi.

Como foi a distribuição de tarefas A Fazenda 2022 desta semana?

Como ficou a divisão de tarefas de A Fazenda 2022 esta semana:

Vaca e Touro: Babi e Kerline

Cavalo: André Marinho

Lhamas: Pétala Barreiros

Ovelhas: Bia Miranda

Porcos: Iran Malfitano

Horta e plantas: Moranguinho

Aves: Pelé Milflows

Lixo: Ruivinha de Marte

A distribuição de tarefas A Fazenda 2022 começou com a fazendeira separando as tarefas de suas aliadas, Pétala, Bia e Moranguinho. Logo de cara, Pétala ironizou: "a Bia já fez as aves viu". A influencer fez referência a um momento da divisão de tarefas da semana passada, da fazendeira Babi, em que houve confusão porque a atriz queria colocar Bia em uma função que ela já havia feito e outros peões não, o que é contra as regras.

Em seguida, a delegação de tarefas continuou, Deolane colocou suas rivais Kerline e Bárbara no cuidado da vaca e do touro e separou mais funções. Porém, pouco depois, Deolane Bezerra precisou fazer uma pausa e reavaliar algumas divisões. Por conta da regra de que um peão só pode repetir função se todos já tiverem passado por aquele trato, foi difícil separar algumas tarefas.

Babi então comentou: "é difícil mesmo, semana passada também fiquei assim e fui chamada de burra, cachorra". "Então, eu estou vendo antes de colocar. Você colocou e se achou né filha, aí é difícil. Falou que ia colocar e pronto", rebateu Deolane Bezerra.

"Não me achei nada meu amor, vocês não paravam de falar", reclamou a atriz. Um bate boca começou e outras integrantes do time A, como Pétala e Bia, se envolveram. "Eu que mando", debochou Pétala ao tentar imitar Babi. "Que 'eu que mando o que' minha filha. Vocês não paravam de falar. Eu hein, sai fora", respondeu Babi.

A discussão não foi longa, mas Pétala e Bia soltaram mais algumas alfinetadas na rival. Deolane continuou com a distribuição de tarefas A Fazenda e precisou trocar Moranguinho, que estava no lixo, por Ruivinha de Marte. A mulher fruta então foi parar na horta. Ao finalizar a divisão, a fazendeira comentou: "dependendo de quem sair, alguém vai ter que fazer duas funções".

Antes de deixar o local, Deolane completou: dependendo, algum amiguinho vai fazer o cavalo também". A função com o cavalo Colorado é de André, que está na roça desta semana contra Ruivinha e Bia e recentemente cortou laços com o grupo A.

Assista a distribuição de tarefas A Fazenda 14 desta semana:

