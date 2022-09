A divisão de tarefas A Fazenda da nova semana do programa foi realizada na manhã de quinta-feira (22) e causou climão em Itapecerica da Serra. Novo fazendeiro do pedaço, Shayan Haghbin resolveu fazer uma brincadeira que não agradou Deolane Bezerra.

Qual a divisão de tarefas A Fazenda 14 desta semana

Ao dar início a seu reinado no confinamento, Shayan fez a divisão de tarefas A Fazenda nesta manhã (22). No entanto, causou alfinetadas entre os peões quando brincou sobre a rivalidade de Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra.

Não é segredo nenhum que as duas são inimigas no programa. A dupla já brigou feio, com direito a gritos e xingamentos, e não se suporta no reality show. Quando deu início a divisão de tarefas A Fazenda, Shayan brincou que colocaria as duas juntas no trato da vaca e do touro, o que não agradou nada Deolane.

“Vai dar merda”, alguns participantes comentaram e Deolane reclamou: “ele que vai fazer. Porque se a pessoa não faz, o fazendeiro tem que fazer. Ele vai fazer, senão a casa toma punição todo dia”. Logo, o fazendeiro disse que estava brincando e selecionou Lucas Santos para a tarefa de ajudar a advogada.

“Você é muito previsível Shay, adoro pessoas previsíveis”, comentou Deolane em seguida. O iraniano não respondeu a provocação da loira, mas se justificou para Lucas por escolhê-lo. O ex-fazendeiro reclamou que Shay havia prometido colocar pessoas que ainda não trabalharam para cuidar dos bichos. O novo chefão disse que estava tentando ser justo e que Lucas já tinha experiência com algumas tarefas.

Por fim, a divisão de tarefas A Fazenda 2022 ficou da seguinte forma:

Vaca/Touro: Deolane Bezerra e Lucas Santos

Cavalo: Thomaz Costa

Lhamas: Tiago Ramos

Ovelhas: Deborah Albuquerque

Porcos: Ingrid Ohara

Horta e plantas: Pétala Barreiros

Aves: Bia Miranda

Lixo: Vini Buttel

Shayan derrotou Deborah e Bruno em prova do fazendeiro

Shayan pôde fazer a divisão de tarefas A Fazenda pois foi coroado novo fazendeiro na noite de ontem, quarta-feira (21). O iraniano brigou contra Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo em uma disputa que exigiu agilidade, habilidade e precisão.

Na prova, era necessário montar um estábulo, buscar 10 vaquinhas e guardar cada uma delas dentro do cercadinho, depois de laça-las. Após cumprir todos os passos da disputa, era necessário bater o sino. Quem fizesse isso primeiro, levava o chapéu. Shayan foi mais rápido e escapou da roça. Ele havia caído na disputa por sobrar na dinâmica do “Resta Um” na formação de berlinda, na última terça-feira (20).

Os perdedores, Deborah e Bruno, se juntaram a Tiago Ramos na primeira berlinda de A Fazenda 2022. O modelo foi vetado por Shayan na formação de roça e por isso foi direto para a disputa por permanência, sem direito a participar da briga pelo cargo de fazendeiro da semana.

Veja como foi a segunda prova do fazendeiro de A Fazenda 14:

