Divisão de tarefas de A Fazenda 14: após briga, Vini coloca Ingrid no lixo

Ingrid Ohara pouco se importou com a nova posição de fazendeiro que Vini Buttel conquistou no confinamento e jogou esterco nos pertences do confinado na madrugada desta quinta-feira (29). É claro que a atitude resultou em consequências para a peoa durante a divisão de tarefas de A Fazenda 14 durante o período da manhã, que foi selecionada para um dos serviços mais odiados da casa: o lixo. Além disso, ela foi alvo da vingança do peão, que escondeu a maleta de maquiagem da famosa.

ASSISTA: Ingrid joga esterco em pertences de Vini e causa confusão em A Fazenda 2022

Como foi a divisão de tarefas em A Fazenda 14 essa semana

Nesta manhã de quinta-feira (29), Vini Buttel, o novo chefão do confinamento de Itapecerica da Serra, realizou a divisão de tarefas da semana.

Antes de começar a separação, o participante relembrou os acontecimentos da madrugada – a confusão em que Ingrid jogou o esterco em suas roupas – e lamentou o acontecido: “parabéns pela atitude bos**”. Por conta disso, Ingrid resolveu se pronunciar.

“Já que ele tá falando isso, queria pedir desculpa a todos, de verdade. Foi mal, de verdade. Desculpa todo mundo, Iran, Pelé, André, Lucas, desculpa todas as outras pessoas que de alguma forma acabei machucando. Fui impulsiva, não pensei no que estava fazendo”, disse a peoa.

“Por que eu não?”, questionou o peão, por não ser citado nas desculpas de Ingrid. “Era para tacar [o esterco] só nas suas coisas”, frisou a participante. “Por que nas minhas? Nunca fiz nada pra você”, rebateu o peão. “Já fez sim”, disse Ingrid.

“Tá, então não vai se desculpar comigo?”, perguntou o fazendeiro, que recebeu um não da peoa. “Não? Certeza? Você já viu sua caixa de maquiagem?”, disse Vini. “Ingrid disse que não e o peão comentou: “tá bom então, se continuar assim sem se desculpar é que não vai ver mesmo”. – Para quem perdeu o momento nas câmeras do Playplus, após toda a confusão da madrugada, Vini pegou a maleta de maquiagens de Ingrid e a escondeu no lixo da cozinha da sede.

No final da divisão de tarefas da semana, Vini disse que não daria mais ibope para Ingrid e a colocou no lixo. Depois de separar as missões dos demais peões, os trabalhos diários começaram.

+Enquete A Fazenda 2022: Ingrid Ohara deve ser eliminada?

Quem ficou com o que na divisão de tarefas:

Vaca/Touro – Babi e Pelé

Cavalo – Tati Zaqui

Lhamas – Iran Malfitano

Ovelhas – Kerline Cardoso

Porcos – André Marinho

Horta – Ruivinha de Marte

Aves – Alex Gallete

Lixo – Ingrid Ohara

Veja como foi a divisão de tarefas e o bate boca de Vini e Ingrid em A Fazenda 2022:

VOTE TAMBÉM

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Rose ou Ingrid, quem fica? VOTE

Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 2ª roça?

Enquete A Fazenda 2022: Rosiane Pinheiro merece sair?

Enquete A Fazenda 2022: Deborah Albuquerque deve ser eliminada?