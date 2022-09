Elenco A Fazenda 2022: 14 nomes certos no reality

Poucos dias separam o público do anúncio oficial do elenco A Fazenda 2022. A décima quarta edição do reality show rural irá começar no dia 13 de setembro, por isso a Record finalmente soltará os aguardados nomes dos peões em breve. Enquanto esse dia não chega, as especulações não param. O jornalista Leo Dias, do Metrópoles, disse que descobriu alguns nomes que aparecerão no confinamento e divulgou 10 celebridades femininas e 4 homens que devem estar no confinamento da Record.

Deolane Bezerra é nome de destaque em elenco A Fazenda 2022

Deolane Bezerra é uma das maiores apostas do elenco A Fazenda 2022. A famosa vem sendo citada como uma das participantes da edição há tempos e aparece na lista de confirmados, de acordo com Leó Dias do Metrópoles.

Um fenômeno nas redes sociais, Deolane tem 34 anos de idade e é advogada. Ela tem mais de 14 milhões de fãs no Instagram e mais de 6 milhões apenas em uma conta reserva na rede social. Além de mais de 2 milhões de seguidores no TikTok.

Em 2021, Deolane ficou sob os holofotes da mídia após seu noivo, o MC Kevin, falecer ao cair de um prédio. A loira lamentou muito a morte do amado e ainda lançou uma música em sua homenagem, intitulada Meu Menino, Saudade. Assista:

Lucas Santos

Lucas Santos é uma novidade entre o elenco A Fazenda 2022, pois não havia sido citado em listas de cotados até agora. Em matéria que publicou no dia 31 de agosto, o jornalista Leo Dias afirma que Lucas é mais uma de suas descobertas.

Lucas é ator e ficou famoso no país ao interpretar Paulo Guerra no folhetim infantil do SBT Carrossel (2012 – 2013). Depois, ele atuou também em Patrulha Salvadora (2014) e nos filmes derivados da novelinha, Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016). O famoso tem 3 milhões de seguidores no Instagram, não atua há algum tempo e aparece atualmente em um quadro do Programa Raul Gil.

Thomaz Costa

Thomaz Costa é mais um ex-Carrossel no elenco A Fazenda 2022. O ator vem sido citado por Leo Dias há alguns meses e o jornalista do Metrópoles afirma que ele tentou despistar o público, mas que estará de fato no confinamento da Record.

Assim como Lucas Santos, Thomaz ficou conhecido no país por causa da novela infantil do SBT. Seu personagem era Daniel e ele também apareceu nas produções derivadas da obra infantil. No ano passado, ele participou do reality show Ilha Record e foi eliminado com cerca de 1 mês para o final do programa, que foi vencido por Any Borges.

Emilly Araújo pode integrar elenco A Fazenda 2022

Emily Araújo foi campeã do Big Brother Brasil 2017 e é mais uma das afirmações de Leo Dias. A famosa venceu o programa da Globo quando tinha 20 anos de idade e hoje é influenciadora digital e trabalha com moda e beleza nas redes sociais. Ela tem 4,6 milhões de seguidores no Instagram e de acordo com o colunista Gabriel Perline, do IG, travou uma “batalha” com a Record por causa do valor de cachê que exigiu para participar do programa.

Emilly derrotou Vivian Amorim na final do BBB 17, que hoje também é influencer, além de apresentadora.

Pétala Barreiros

Pétala Barreiro tem 23 anos de idade e é mais uma influenciadora digital para a lista de prováveis confirmados no elenco A Fazenda 2022. De acordo com Leo Dias, Pétala estará no programa rural e não poderá citar os nomes do ex-marido, o empresário Marcos Araújo, e Lívia Andrade, a atual namorada de Marcos.

Dono da AudioMix e do festival Villa Mix, Marcos tem dois filhos com Pétala. Eles se separaram no final de 2020 e a relação gerou polêmica, pois começou quando a jovem tinha apenas 14 anos de idade e ele já era próximo dos 40 anos.

Babi Mu deve aparecer no elenco A Fazenda 2022

Babi Mu é uma influenciadora, modelo e ex-panicat que deve aparecer no elenco A Fazenda 2022, segundo Leo Dias. Babi ficou famosa no país quando integrou o elenco do Pânico, entre os anos 2010 e 2013. Depois, ela também deu às caras na Record, em que participou do reality show Made in Japão, com Sabrina Sato.

No Instagram, a famosa tem mais de 3 milhões de seguidores e na rede social de vídeos TikTok, a famosa tem 734 mil fãs.

Victor Igoh

Victor Igoh é influenciador digital com 4,6 milhões de seguidores no Instagram e aparece entre os confirmados de Leo Dias para o elenco A Fazenda 2022. O famoso já foi citado no confinamento do reality show rural antes, pois era noivo de Sthe Matos, que participou da décima terceira edição, quando ganhou os votos do público para deixar o Paiol e entrar no confinamento oficial do programa.

Victor e Sthe tiveram problemas depois que a jovem causou polêmica no confinamento pela forma que agia com um dos participantes, o dançarino Dynho Alves. Quando a moça deixou o programa, o noivado de Victor e Sthe chegou ao fim.

Natália Deodato

Natália Deodato é mais uma aposta no elenco A Fazenda 2022 que saiu direto do Big Brother Brasil. De acordo com o colunista do Metrópoles, a famosa assinou com a Record e em breve assumirá o posto de peoa. Natália ficou conhecida no país ao participar do Big Brother Brasil, em 2022.

Ela integrou o elenco oficial da edição e foi um dos nomes mais polêmicos do confinamento, por ter “surtos” após as bebedeiras das festas. A jovem chegou a chutar portas e objetos da casa durante seus momentos de raiva e causou barracos ao longo do programa.

Renata Muller

Renata Muller não era um nome muito comum nas listas de cotados dos últimos meses, mas há pouco tempo, no dia 29 de agosto, o jornalista Leo Dias publicou que a famosa está entre os confirmados da edição. Assim como Victor Igoh, a influenciadora digital também é uma celebridade que já foi citada no confinamento antes de se tornar uma participante do programa. Isso, devido a ela ter sido casada com o ator Victor Pecoraro, que foi participante da edição de 2021.

O casal ficou junto durante 13 anos e tem duas filhas. Porém, após a saída de Victor de A Fazenda, uma polêmica tomou conta da vida do casal, Victor foi acusado de trair a esposa com a atriz Rayanne Morais, com quem ele contracenava em um trabalho. Os dois se separaram e em julho deste ano, o famoso admitiu a traição.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque é uma das apostas da temporada e está confirmada no elenco A Fazenda 2022, segundo Leo Dias. A ruiva foi um dos grandes nomes da quinta edição do Power Couple Brasil e conseguiu chegar até a grande final do reality show ao lado do marido, o médico Bruno Salomão. No grande dia, os dois acabaram perdendo para Mari Matarazzo e Matheus Yurley na quantidade de votos do público e por isso ficaram com a posição de vice-campeões.

No confinamento, a atriz, apresentadora e influenciadora digital causou e teve grandes rivalidades, como a cantora Marcia Fellipe, a quem ela acusou de agressão, por a ter empurrada. Porém, a produção não considerou que houve de fato uma agressçao e Marcia não foi expulsa.

Ruivinha de Marte

Citada entre os cotados da edição do ano passado, segundo o colunista do Metrópoles, a Ruivinha de Marte estará entre os peões da temporada de 2022 do reality show rural. O nome verdadeiro da famosa é Anny Bergatin e ela é natural de Urucará (AM), mas cresceu em Manaus.

A ruivinha ficou conhecida na internet depois que um de seus vídeos viralizou. Na gravação, ela aparecia em uma dança desengonçada e fazia uma brincadeira enquanto a canção Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha, tocava. Ela se tornou um fenômeno nas redes e hoje tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e mais de 6 milhões no Instagram.

No elenco A Fazenda 2022, Tânia Mara é namorada de ex-peão

Dona do hit Se Quiser, Tânia Mara deve estar no elenco A Fazenda 2022, de acordo com Leo Dias. A famosa já foi casada com o diretor Jayme Monjardim – de 2007 a 2019 – com quem teve uma filha, Maysa Monjardim.

Em 2021, ela começou a namorar o cantor sertanejo Tiago Silva, que participou de A Fazenda 2021. Porém, o relacionamento acabou antes do músico entrar no confinamento. Em março de 2022, o casal revelou nas redes sociais que havia reatado o namoro.

Kerline Cardoso

A cearense Kerline Cardoso se tornou famosa com o Big Brother Brasil. A loira foi a primeira eliminada na edição de 2021 do programa da Globo, mas aproveitou bem o tempo que teve no confinamento do reality show e fez seu nome. Ao contrário de vários primeiros eliminados, que acabam esquecidos pelo público, Kerline conseguiu engatar na carreira de influencer, já trabalhou com grandes marcas e hoje tem 1,5 milhão de fãs no Instagram e mais de 400 mil no Tiktok

Além de ter sido alvo de uma polêmica com Lucas Penteado logo na primeira semana de reality show, a loira também entrou para o hall de memes do programa.

De Casamento às Cegas, Shayan deve estar no elenco A Fazenda 2022

Shayan é um nome recente no elenco A Fazenda 2022. Longe das listas de cotados, o empresário apareceu apenas nos últimos dias de agosto entre os confirmados da coluna de Leo Dias no Metrópoles. Gabriel Perline do IG é outro que afirma a participação do iraniano no programa da Record.

Ex-Casamento às Cegas, Shayan mora no Brasil há alguns anos e ficou famoso ao participar do programa da Netflix. Ele entrou para a lista de casais do reality show ao começar um relacionamento com Ana Prado. Porém, o romance não deu certo e gerou polêmica. No final da temporada, ambos disseram “não” no altar.

