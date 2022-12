Em dia da desistência da Deolane, que horas começa a Fazenda hoje, domingo?

Programa é mais curto no domingo - Foto: Playplus/reprodução

Saiba que horas começa A Fazenda 2022 neste domingo na Record TV, e não perca nenhuma novidade do fim de semana dos peões.

Que o reality rural da Record TV nunca para, todo mundo sabe. O que pode deixar muita gente confusa é que o horário de exibição do programa pode mudar, dependendo do dia da semana, na grade da emissora. Saiba como assistir e que horas começa A Fazenda 2021 aos domingos.

Saiba por que Deolane desistiu de A Fazenda 2022

Que horas começa a Fazenda hoje?

A edição deste domingo de A Fazenda 2022 vai ao ar às 23 horas e deve mostrar como foi a desistência de Deolane. É esperado ainda a transmissão da movimentação na casa após a saída, em especial de Pétala, Morango e Bia - que também cogitaram abandonar o programa.

Aos domingos, além de começar mais tarde, o reality costuma ter duração mais curta, em torno 15 minutos. Mas com tanto coisa acontecendo no reality, o público está esperando um resumão. Agora, restam 8 participantes.

Veja quais são os horários de transmissão do reality até o final no dia 15 de dezembro.

Segunda-Feira - Prova de Fogo (exibição)

Terça-Feira - Formação da Roça

Quarta-Feira - Prova do Fazendeiro

Quinta-Feira - Eliminação

Sexta-Feira - Festa

Sábado - Resumo da Festa

Domingo - Convívio dos Peões e gravação da prova de fogo

Como assistir o reality online e grátis?

Embora a maneira mais tradicional de acompanhar as principais decisões da Fazenda 2022 seja na Record TV, também é possível assistir ao reality na internet e de maneira gratuita. Para isso basta ter acesso à internet e criar uma conta no PlayPlus, o streaming oficial da Record TV. Os usuários de contas gratuitas podem acessar o mesmo sinal da Record TV e, assim, acompanhar o programa no mesmo horário da programação principal da emissora.

Também é possível ter uma conta paga e acompanhar o reality 24 horas por dia, ao vivo. Nesse modo, os assinantes recebem o sinal simultâneo de nove câmeras.