Enquete A Fazenda 2022: a eliminação de Deborah foi justa ou não?

Na noite da última quinta-feira, 10, Deborah Albuquerque foi eliminada na 8ª roça do reality rural junto com Alex Gallete. A ruiva somou 23,19% dos votos na enquete A Fazenda 2022 oficial, o que causou surpresa no público, que acreditava que ela era uma das favoritas para ser finalista. Na web, os internautas ficaram revoltados. A eliminação da peoa foi justa? Vote e opine.

Enquete A Fazenda 2022

Fãs se revoltam na web após eliminação de Deborah

A eliminação de Deborah Albuquerque deixou os espectadores do programa chocados. Isso porque na enquete A Fazenda 2022 realizada por vários portais extraoficiais, a ex-Power Couple liderava e somava a maior parte dos votos para ficar. Além disso, ela era apontada como uma das favoritas para chegar até a final do programa.

Os fãs do reality show já estavam revoltados com a emissora desde a noite de quarta-feira, após a Prova do Fazendeiro. Na terça, os peões formaram uma roça quíntupla pela primeira vez nesta edição, mas não foi explicado ao público se seria apenas uma eliminação ou duas.

Foi somente depois da realização da disputa pelo chapéu, vencida por Bárbara Borges, que a apresentadora Adriane Galisteu anunciou que dois peões seriam eliminados nesta semana. O público imediatamente começou a acusar Rodrigo Carelli, diretor do programa, de manipulação.

Se a torcida do grupo B ficou chateada com o resultado, teve também quem comemorasse a saída da ruiva. Os internautas que estão do lado do time de Deolane Bezerra gostaram de ver a ex-Power Couple dando adeus à competição, assim como a advogada.

O grupo A comemorou bastante a volta de Moranguinho para a sede, mas gostaram ainda mais de ver Deborah fora do jogo. Com a eliminação da atriz e de Alex Gallete, que recebeu apenas 11% dos votos, ambos os grupos agora possuem apenas cinco integrantes.

No grupo A, restam Deolane Bezerra, André Marinho, Bia Miranda, Pétala Barreiros e Moranguinho. Do time B, ainda estão na casa Ruivinha de Marte, Bárbara Borges, Iran Malfitano, Pelé Milflows e Kerline Cardoso.

Confira alguns tweets da reação do público após a eliminação de Deborah:

Debora não foi eliminada, Deborah foi retirada do jogo por uma produção vendida e manipuladora! A armação ficou nítida desda formação da roça com 5 do B. Mesmo tendo 3 na roça, fizemos uma porcentagem maior juntando os 3 do B do que só a 🍓 do A. #AFazenda14#EliminaçãoAFazenda — Jason 🌵🅱️🌻🧞🦚🐙 (@JasonHoffmann_0) November 11, 2022

a Deborah mereceu muito ser eliminada kkkkkkkkkkk mas eu não acredito nesse resultado de jeito nenhum, foi uma vingança pessoal do carelli pelas coisas que ela falou da produção do power. os dois se merecem — rach (@r4chtuita) November 11, 2022

Deborah e Shay saíram porque o Carelli quis. Shay não merecia ser expulso e Deborah não tinha chances de ser eliminada hoje, tudo isso foi armação do Carelli pra entregar o prêmio a vocês sabem quem! #EliminaçãoAFazenda — JANIELSON (@euosodrac) November 11, 2022