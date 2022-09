Enquete A Fazenda 2022: entre Deborah e Deolane, qual a sua torcida?

Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra são inimigas declaradas desde os primeiros dias de reality show. As duas estão em lados opostos do jogo e vivem se alfinetando no dia a dia. Desde então, os espectadores se dividem entre torcer pela ex-Power Couple ou pela advogada. De qual lado você está? Vote na enquete A Fazenda 2022 e dê sua opinião.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah ou Deolane?

Por que Deborah e Deolane brigaram?

Para entender o início da rivalidade entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra, é necessário voltar para os primeiros dias de confinamento. Tudo começou quando a ex-Power Couple contou para Moranguinho que “sabia de informações sobre Pétala Barreiros que o Léo Dias se coçaria para saber”.

A dançarina fez a fofoca para Deolane Bezerra, que não gostou do que ouviu e comprou a briga da amiga. No dia seguinte, a advogada foi tirar satisfações com a ruiva, o que rendeu uma das grandes brigas do programa até agora. A loira chegou a dizer que “sairia presa” do programa, mas iria “arrebentar” a rival.

Desde então, a troca de insultos é quase diária. As duas também gostam de provocar uma a outra – certo dia, Deolane disse que ia puxar uma briga com Deborah pois estava entediada.

Elas também trocam votos durante a formação da roça. Na semana passada, mesmo sabendo que a advogada não tinha votos suficientes para ir à berlinda, Deborah não deixou de votar na rival.

Já na segunda roça, Deolane não só votou na rival, com usou o Poder da Chama para tirar os votos de Bia Miranda e somar nos que a ruiva já havia recebido. Também foi nesse dia que a doutora e Pétala Barreiros citaram um vídeo antigo de Deborah, gravado em 2014, quando a influenciadora se revoltou com o resultado das eleições e chamou os brasileiros de “miseráveis, imbecis e burros”.

Funcionário demitido A Fazenda 2022 após post sobre Deolane

Deborah é mais popular que Deolane, apontam enqueteUOL e DCI

Deborah Albuquerque é mais popular que Deolane Bezerra, de acordo com a enquete A Fazenda 2022 UOL. Em consulta realizada às 18h45 desta quarta-feira, na pesquisa “Após eliminação de Bruno Tálamo, qual participante é o favorito?”, Vini Buttel é o preferido da audiência, com 29,28% dos votos.

Em seguida, vem Deborah. A ruiva tem 20,91% da preferência do público e se consolida em segundo lugar como favorita ao prêmio de R$1,5 milhão. Nas primeiras semanas, Deolane aparecia como favorita, mas a advogada foi perdendo popularidade conforme se metia em confusões.

Agora, a loira está em quarto lugar no ranking dos favoritos, com apenas 12,83% dos votos, atrás de Ruivinha de Marte, que também se tornou um desafeto da doutora, somando 13,28%.

Já na enquete de quem é o mais odiado, Deolane lidera com 39,53% dos votos. Apesar de ser a mais popular nas redes, com mais de 15 milhões de seguidores, a advogada precisa tomar cuidado para não cair de vez no desgosto do público com inúmeras brigas.

Deborah aparece em segundo lugar, com 16,87% dos votos. Por enquanto, a ex-Power Couple tem menos rejeição que a advogada e pode ir mais adiante no jogo. O terceiro lugar fica com Tiago Ramos, que soma 6,53% dos votos.

Um indicativo da maior popularidade de Deborah é a porcentagem que a ruiva recebeu na primeira roça de A Fazenda 2022. A famosa não correu risco de sair do jogo, somando 27,23% dos votos para ficar. Quem ficou em primeiro lugar foi Tiago, que ficou em primeiro lugar com 57,08%.

Já na enquete A Fazenda 2022 do DCI, Deborah e Deolane lideram o ranking dos favoritos. A ex-Power Couple está em primeiro lugar como a preferida do público para vencer, com 38,1% dos votos, enquanto a advogada está em segundo lugar com 27,5%. Quem fecha o top 3 é Vini Buttel, com 8,7%.