Enquete A Fazenda 2022: quem deve ser o próximo fazendeiro (05/10)?

Ser fazendeiro é o posto mais disputado entre os peões do reality show e nesta quarta-feira (5), três participantes vão competir na nova prova do programa pelo cargo. A enquete A Fazenda 2022 quer saber: quem merece a vitória? Rosiane, Tiago e Alex vão disputar o posto.

Enquete A Fazenda 2022 – quem deve ganhar a prova do fazendeiro, vote no seu favorito

Quem vai competir na 4ª prova do fazendeiro?

Rose, Tiago e Alex vão brigar pelo chapéu de fazendeiro esta semana. Deborah foi vetada da quarta prova da temporada e por isso ficou de fora da disputa. Assim, a peoa já está na berlinda da semana, mas os demais estão com chance de escapar da roça e ainda voltar com grande poder para a sede. Tudo vai depender do resultado da prova.

Geralmente, apenas três pessoas participam da prova do fazendeiro, sendo eles os roceiros da semana. A definição de quem participa da disputa pelo chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra começa ainda na terça-feira, durante a formação de roça.

Nesta semana, Alex foi a indicação do fazendeiro da semana. Já Tiago foi o mais votado pela casa e Deborah foi puxada da baia para o banquinho de roceiro. Rosiane sobrou na dinâmica do Resta Um e por isso também está na roça.

A prova acontece sempre às quartas-feiras. Os três peões devem vestir os macacões entregues pela produção e se dirigirem ao “fazendão” ao sinal de Adriane Galisteu.

A disputa pode envolver habilidade, agilidade, força, memória ou sorte – em A Fazenda, não é comum ter provas de resistência, já que o resultado precisa sair no mesmo dia.

Depois do fim da disputa, os três peões retornam para a sede e contam o resultado para os demais jogadores. Esse é um dos momentos mais esperados pelo público, já que a produção costuma mostrar a reação dos rivais do novo fazendeiro. É então que o antigo líder passa o chapéu para o novo todo poderoso, consagrando a vitória. O participante que escapou da roça comemora a vitória e os demais precisam se preparar para a roça.

Logo na manhã de quinta, o fazendeiro já começa a cumprir com suas funções. Ele é quem designa quais os peões que farão as tarefas da semana – geralmente, os líderes dão os trabalhos mais ‘pesados’, como cuidar dos animais, para seus desafetos.

O líder segue durante a semana desfrutando do Rancho do Fazendeiro, um cantinho com várias regalias. Ele pode convidar seus aliados para ficarem com ele no local. Na terça, o todo poderoso termina seu reinado indicando um rival à roça. Quem merece ganhar esta semana? Vote na enquete A Fazenda 2022 e dê sua opinião!

Quem já foi fazendeiro – Enquete A Fazenda 2022

Ao longo da atual temporada, três peões já foram fazendeiros. Foram eles:

Lucas Santos: o ator foi o primeiro fazendeiro do reality show, vencendo a prova ao lado de Pelé Milflows, que ficou com a imunidade. Ele indicou Deborah para a roça, mas a ex-Power Couple ficou no programa.

Shayan Haghbin: o segundo fazendeiro foi o iraniano. Ele superou Bruno Tálamo e Deborah Albuquerque na disputa, mas levou melhor. Ele indicou Vini Buttel para a disputa, mas o ex-De Férias com o Ex conseguiu escapar da berlinda.

Vini Buttel: o famoso foi indicado por Shayan à roça, mas conseguiu superar Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro e se tornou o terceiro fazendeiro do reality show.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Dois peões já foram eliminados do reality show, mas nenhum deles foi por uma indicação do fazendeiro.

Bruno Tálamo foi o primeiro a deixar a competição por R$1,5 milhão. O jornalista disputou a preferência do público com Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, mas levou a pior ao receber apenas 15,69% dos votos na enquete A Fazenda 2022 oficial do programa. O repórter caiu na roça após ser puxado da baia pelo ex da mãe de Neymar.

A segunda eliminada foi Ingrid Ohara, que somou apenas 29,01% dos votos para ficar contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro. Ela também caiu na roça após ser puxada da baia.

Quem ainda está em A Fazenda?

Mulheres: Moranguinho (dançarina); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Rosiane Pinheiro (dançarina); Tati Zaqui (cantora); Bárbara Borges (atriz); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Bia Miranda (neta da Gretchen).

Homens: Thomaz Costa (ator); Iran Malfitano (ator); Tiago Ramos (modelo); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Lucas Santos (ator); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Pelé Milflows (rapper); André Marinho (cantor); Alex Gallete (ex-A Casa).

