Enquete A Fazenda 2022 UOL: 1ª parcial mostra quem sai hoje (22/9)

Foi dada a largada para a primeira roça do reality rural! A primeira parcial da enquete A Fazenda 2022 UOL já mostra quem deve ser o primeiro eliminado da temporada e dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na quinta-feira. Tiago, Deborah e Bruno são os peões que enfrentam o julgamento do público.

VOTE NA ENQUETE AQUI.

Enquete A Fazenda 2022 UOL: quem sai do reality?

A enquete A Fazenda 2022 UOL, consultada às 00h30 desta quinta, 22, mostra que Bruno é quem pode ser eliminado do programa. O peão soma apenas 18,56% dos votos para ficar e pode deixar Itapecerica da Serra na primeira semana.

O segundo menos votado é Tiago Ramos, que no início da madrugada tinha recebido 39,29% dos votos para continuar no jogo, mas por enquanto não corre risco de ser eliminado.

Quem parece não corre riscos de sair é Deborah, que lidera com 42,15% para ficar.

A parcial do DCI aponta a eliminação de Deborah. Apenas 25.2% dos leitores querem que a peoa continue no programa.

Já Bruno está em segundo lugar, com 28.2% dos votos, enquanto Tiago lidera a votação com 46.6%.

Vale lembrar que em A Fazenda, os fãs devem votar para que os peões permaneçam na casa. É eliminado do programa quem tiver o menor percentual de votos para ficar, ao contrário do que acontece em outros realities do show do mesmo formato.

Vale lembrar que a enquete A Fazenda 2022 UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado da votação, que acontece oficialmente apenas no portal do R7.

Quando será a primeira eliminação de A Fazenda 2022?

A primeira eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 22, às 23h (horário de Brasília). A apresentadora Adriane Galisteu anunciará o resultado no final do programa, como de costume.

A votação ficará aberta por um pouco mais de 24 horas no portal do R7. O público tem desde o final do programa ao vivo de quarta até a noite de quinta, quando a apresentadora encerrar a contagem dos votos ao vivo. Apenas os roceiros vão para o deck de eliminação, enquanto os demais peões aguardam o resultado na sede.

Depois da eliminação, o menos votado pelo público participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, onde comenta os principais momentos de sua participação e responde perguntas sobre sua passagem no reality. A entrevista vai ao ar ao vivo no Playplus, mas para assistir é necessário ter um dos planos pagos da plataforma.

A semana segue com a realização da festa na sexta-feira, encerrando a semana de acontecimentos. Um novo ciclo se inicia na segunda-feira, com a realização de uma nova Prova de Fogo na segunda-feira para decidir o novo dono dos poderes do lampião. A disputa é gravada no domingo, mas só vai ao ar no dia seguinte.