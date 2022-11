Enquete A Fazenda 2022 UOL: público quer Ruivinha de fazendeira

Ruivinha de Marte, André Marinho e Deolane Bezerra vão competir pelo cargo de 10º fazendeiro da temporada nesta quarta-feira (16). Enquanto a disputa se aproxima, o público já escolhe lados para torcer. Na enquete A Fazenda 2022 UOL a briga está entre Ruivinha, que assume a liderança, e Deolane, que está na cola da tiktoker.

+Enquete A Fazenda 2022: quem deve ser o 10º fazendeiro?

Parcial da enquete A Fazenda 2022 UOL mostra Ruivinha com favoritismo

Uma vitória de Ruivinha de Marte na prova do fazendeiro de hoje deixaria parte do público contente. Na consulta realizada na faixa das 8 da manhã na parcial da enquete A Fazenda 2022 UOL, o favoritismo está do lado da tiktoker. A jovem amazonense está na frente dos adversários com 38,44% dos mais de 3 mil votos contabilizados até agora.

A famosa estava atrás de Deolane no começo da manhã, mas conseguiu ultrapassar a influenciadora digital, que agora ocupa a segunda posição. Enquanto Ruivinha lidera, a loira soma 38,15% dos votos.

André Marinho não tem uma porcentagem tão alta quanto as peoas e soma 23,41% do favoritismo para vencer a prova do fazendeiro de hoje na parcial da enquete A Fazenda 2022 UOL.

Bia Miranda não aparece na enquete pois foi vetada por André Marinho, após uma ruptura nas alianças do grupo A. Assim, a neta de Gretchen já está direto na berlinda desta semana, a nona da temporada.

Caso Ruivinha vença, a situação se complicará para Deolane e Bia, que precisarão dividir votos na nona roça. Com a recente briga no grupo A, em que André se sentiu traído pelo time de aliados por não ser salvo no Resta Um, o cantor tem possibilidade de ganhar os votos dos fãs do grupo B, caso Ruivinha consiga escapar da berlinda.

Quem já foi fazendeiro em A Fazenda 2022

A liderança desta semana será inédita, nenhum dos três competidores venceu a disputa antes. Caso Deolane ou Ruivinha de Marte, a favorita na parcial da enquete A Fazenda 2022 UOL, vençam a prova desta quarta-feira (16), a vencedora será a terceira mulher a conquistar o chapéu nesta temporada.

Lucas Santos: o peão foi fazendeiro duas vezes no programa. Na primeira semana de reality show, ele venceu a prova em dupla com Pelé, que ficou com imunidade. Já Lucas assumiu o cargo. Mais tarde, o ator acabou na roça, mas conseguiu escapar ao vencer a prova do fazendeiro. Pouco depois, ele foi mais uma vez para a berlinda, a sétima do programa, mas desta vez acabou eliminado de A Fazenda 2022.

Shayan: o iraniano foi o segundo fazendeiro da temporada. Depois, ele chegou a ir para uma roça e retornar ao confinamento por ser salvo pelo público. No entanto, no mesmo dia acabou expulso por se envolver em uma confusão com Tiago Ramos, que gerou confronto físico.

Vini Buttel: o peão foi fazendeiro uma vez e enviou seu rival Alex Gallete para a roça, que acabou escapando ao vencer a disputa pelo chapéu. Depois, Vini foi parar em mais roças e não conseguiu conquistar o cargo de chefão do confinamento novamente. Na sexta roça do programa, Vini Buttel foi eliminado.

Alex Gallete: o ex-A Casa foi fazendeiro uma vez, depois de ser indicado pelo fazendeiro Vini Buttel e ir parar na berlinda. Algumas semanas mais tarde, Alex caiu na roça de eliminação dupla, a oitava berlinda da temporada. Ele e Deborah foi os eliminados da vez.

Bia Miranda: a jovem é a única mulher da casa que conquistou o chapéu duas vezes. Ela foi a primeira peoa a vencer a disputa, que até então só vinha coroando homens na edição. A neta de Gretchen está pela terceira vez na berlinda, mas desta vez não tem chance de ganhar o chapéu, pois foi vetada por André Marinho.

Pelé Milflows: o rapper já ganhou duas provas do fazendeiro, mas só assumiu o cargo uma vez. Na primeira semana de programa ele venceu a disputa pelo chapéu com Lucas, mas o ator de Carrossel assumiu o cargo, enquanto Pelé ficou imune na primeira formação de berlinda da casa. Já na sexta prova da temporada, Pelé foi o sortudo na prova do fazendeiro e escapou da roça.

Bárbara Borges: a atriz foi a segunda mulher a vencer a prova do fazendeiro nesta temporada. Ela conquistou o chapéu em uma disputa contra suas aliadas Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte, na oitava roça do programa. Nesta formação de roça, que contou com cinco roceiros no total, dois participantes estavam vetados da prova: Moranguinho e Alex Gallete.

