Enquete A Fazenda Votalhada: público já decidiu quem fica (22/9)

Bruno Tálamo, Tiago Ramos e Deborah Albuquerque estão na primeira roça da temporada e um deles irá se despedir do confinamento nesta quinta-feira (22). Como a Record não libera em tempo real os números da votação, recorremos a enquete A Fazenda Votalhada para descobrir quem vai continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O site compila parciais de portais, redes sociais, canais do Youtube, entre outros.

Enquete A Fazenda 14: Deborah, Tiago ou Bruno, quem fica? VOTE

Siga o VOTALHADA no Twitter

Como está a enquete A Fazenda Votalhada?

Os dados consolidados da avaliação mais recente na enquete A Fazenda Votalhada – 01h30 – apontam Deborah Albuquerque como a grande campeã da berlinda e Bruno Tálamo como o primeiro eliminado do programa.

Bruno não aparece em primeiro lugar em nenhuma das parciais consultadas e está na lanterna em quase todas elas. Apesar de Deborah estar sendo apontada como campeã da berlinda, Tiago Ramos tem tentado brigar com a influenciadora digital pelo favoritismo do público.

Somando as avaliações de sites, Twitter, Youtube e Telegram na enquete A Fazenda Votalhada, Deborah Albuquerque conquista 53,94%, Tiago aparece com 31,54% e Bruno Tálamo tem apenas 14,54% dos votos. No total, foram contabilizados mais de 167 mil votos.

Parcial Votalhada

Nove sites foram consultados no total pela enquete A Fazenda Votalhada, o que soma mais de 60 mil votos. Deborah vem em primeiro lugar com 60,32% dos votos, Tiago em segundo com 29,82% e Bruno amarga na lanterna com apenas 9,86%.

Além do DCI, foram consultados para esta avaliação os sites UOL, Área Vip, P.Alta Definição, Hora Brasil, Portal Popeek, Votar Enquete e o próprio Votalhada.

Twitter

No Twitter, a enquete A Fazenda Votalhada consultou a votação de 17 perfis, entre eles o da apresentadora Adriane Galisteu, que comanda o reality show.

Nestes dados, Deborah e Tiago aparecem mais acirrados, ela com 43,95% no total e ele com 40,61%. Bruno é novamente o menos votado, com apenas 15,44%.

Nesta pesquisa foram somados mais de 50 mil votos dos perfis de Adriane Galisteu, Web TV Brasileira, Lucas Maciel, Vai Desmaiar, Chico Barney, O Diario de Bruna, Dantinhas, TVlizando, Fala Muka, Igor Tarot, Monni Tuiteira, Central Reality, Parcial Real 1, Realitys Vip, Dede Intocavel, Cairo Jardim e Votalhada.

Youtube

A consultaria feita no Youtube apresentou mais de 53 mil votos combinados e somou as votações de 17 canais. Para quem não sabe como ocorrem as votações no Youtube, as enquetes dos canais ficam na aba “comunidade”, que pode ser encontrada ao entrar em qualquer um dos perfis que foram usados na avaliação dos votos na enquete A Fazenda Votatalhada.

Nesta avaliação, Deborah vem novamente em primeiro com 56,60%, Tiago em segundo com 24,42% e mais uma vez Bruno aparece em último com 18,98% dos votos.

Foram consultados: Adauto, Arrasa TV, BlitzDoEdu, Cairo Jardim, Casal Online, Deu o que Falar, Já Contei?, João Márcio, Matty Bala, OBQDC, O Mais Influente, TV Fofocalhada, TV Jornalismo, TV Jovem, Virou Festa, Virou Fofoca e WebTVBrasileira.

Telegram

Por último, no Telegram a consultaria contou com um número menor, apenas o Espiadinha, Antenados e Votalhada, somando quase 3 mil votos no total. Assim, o resultado ficou: Deborah com 45,71% dos votos, Tiago com 38,56% e Bruno com 15,73%.

Enquete A Fazenda Votalhada

Além de reunir todas as parciais mais importantes do momento, o Votalhada também tem a própria enquete. Nesta parcial, Deborah continua sendo apontada como a mais votada para ficar. Ela tem 55% dos votos, enquanto Tiago soma 25% na segunda posição e Bruno tem 20% na terceira colocação. No total, foram contabilizados mais de 2800 votos nesta enquete.

Os participantes conversaram durante alguns segundos com o público para pedir votos. Veja o que cada um comentou:

Como assistir a eliminação ao vivo online e de graça

Se a enquete A Fazenda Votalhada estiver correta, Bruno Tálamo vai ser o eliminado desta semana. O jornalista vai se despedir do prêmio de R$ 1,5 milhão logo na primeira roça da temporada, que você pode assistir mesmo se não estiver em casa.

Para quem quer acompanhar a eliminação ao vivo desta quinta-feira, mas não terá um televisor a sua disposição, saiba que você pode usar um celular, computador ou outros dispositivos. Para isso, será necessário usar o Playplus, plataforma streaming da Record.

Você conseguirá assistir a programação do canal em tempo real sem pagar nada por isso. No entanto, será exigido que você tenha um cadastro gratuito na plataforma para que o conteúdo seja liberado.

Para conseguir o seu login e senha, siga os passos:

1 – Acesse https://www.playplus.com/

2 – Clique em “Faça um teste grátis” e depois em “Play Gratuito”

3 – Informe como gostaria de ser chamado, seu e-mail e crie uma senha

4 – Aperte “avançar”

5 – Na nova página, informe CPF, data de nascimento, gênero e celular

6 – Uma verificação será feita por SMS com seu número

7 – Após finalizar o processo de criação de conta, é só acessar o site e clicar na aba “No ar” no horário do reality show e pronto!

Leia também

Enquete A Fazenda: Tiago, Deborah ou Bruno, quem sai? VOTE