Enquete do R7: como votar na final da Fazenda 2022

Babi, Iran e Bia chegaram na final da competição rural da Record, mas agora precisam da ajuda do público para realizarem o sonho de colocar as mãos no prêmio de R$ 1,5 milhão. É necessário saber como votar na final da Fazenda 2022 para ajudar o favorito para quem está assistindo tudo diretamente do sofá de casa. Confira o passo a passo!

Votação da final da Fazenda do DCI

Como votar na final da Fazenda 2022 no R7.com

Para votar em Barbara Borges, Bia Miranda ou Iran Malfitano é necessário entrar no site oficial do programa, o R7.com. No entanto, não é obrigatório ter nenhum tipo de conta no portal ou pagar nada por isso.

É permitido que qualquer fã do reality show vote quantas vezes quiser, contanto que ele esteja em território nacional. As regras do programa ditam que apenas os votos realizados no Brasil são válidos.

A votação ficará aberta até o final do programa ao vivo de hoje, quinta-feira (15), que ficará no ar das 22h30 até 00h15. A enquete oficial do reality será encerrada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu, que informará o resultado ao público na grande final.

Passo 1: acesse o site do programa no endereço https://www.r7.com/ e depois clique aba A Fazenda 14 na parte superior do site. Caso queira encurtar esse processo, é só ir direto para o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14, da página do reality show no portal;

Passo 2: em seguida, você vai clicar na enquete sobre quem deve ganhar entre Babi, Bia e Iran. Ela estará logo no início desta nova página. Clique na foto de quem quer ver com o prêmios em mãos;

Passo 3: agora você vai finalizar o processo de como votar na final da Fazenda. É só selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último apertar o botão "votar";

Passo 4: terminado o processo, você receberá a mensagem "voto computado com sucesso" para ter certeza que deu tudo certo. Caso queira votar mais vezes no seu favorito, é só apertar no botão "votar novamente" e repetir o passo a passo.

