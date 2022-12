Enquete quem fica na Fazenda 2022: votação para Bia, Morango ou André

Dia de eliminação e a enquete do DCI quer saber quem fica na Fazenda 2022 entre os peões Bia, Morango ou André. O trio está na berlinda e um deles dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas quem? Participe da e dê sua opinião.

Votação quem fica na Fazenda

A enquete foi aberta na madrugada desta quinta-feira, 8, logo após abertura da roça no R7.

Como está a porcentagem agora – Enquete A Fazenda UOL

Em consulta a enquete da Fazenda do UOL, realizada às 14h30 da tarde desta quinta, Vinicius liderava a rejeição do público com 72% dos mais de 153 mil votos. Gustavo aparece em segundo lugar com 21,04% dos votos do público. O resultado mostra uma situação confortável para Scooby, que recebeu apenas 6,96% das intenções de votos para ser eliminado.

Resultado da Enquete A Fazenda UOL

14h30 - Morango tem 9,19% das intenções de votos é a participante com menor percentual para ficar, de acordo com o público do UOL. Em seguida vem Bia com 39,59% e por fim André, que recebeu 5q,22% dos votos para ficar.

Como se sabe, a votação do UOL e DCI não possuem caráter científico ou influência sobre o resultado do programa de TV.

Confira a parcial da votação em tempo real

Votação no R7

Você já pode ajudar um dos peões a ficar no programa com a votação oficial no site da Record, o R7. Primeiro vá no endereço https://www.r7.com/, em seguida clique na aba de A Fazenda 2022, a enquete estará logo a vista.

Confira o nome e fotos dos participantes que estão competindo pelo seu voto e selecione quem deseja salvar. Depois, selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs.

Em seguida, confirme o seu voto e aguarde a mensagem do sistema que informa que seu voto foi computado. Pronto! Muito simples, não é mesmo? Repita o processo quantas vezes quiser.

Siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do A Fazenda.