Nesta quarta-feira (21), um peão vai escapar da roça e se tornar fazendeiro no reality rural da Record. Deborah, Shay e Bruno vão competir pelo chapéu mais disputado do programa e um deles vai virar o líder da semana. A prova será realizada durante o programa ao vivo de hoje, mas enquanto isso, a enquete UOL A Fazenda aponta quem é o favorito do público para vencer a dinâmica.

Quem perder continua na roça e corre o risco de ser eliminado. Veja como está a votação.

Enquete UOL A Fazenda

Até a tarde desta quarta-feira, a favorita para vencer a Prova do Fazendeiro é Deborah, com 45,33% da preferência da audiência. Bruno vem em seguida, com 32,17% dos votos. Em último lugar está Shay, que soma apenas 22,50% da torcida dos espectadores.

Vale lembrar que a enquete UOL A Fazenda não tem influência sobre o resultado da dinâmica que será realizada durante o programa ao vivo de hoje. Bruno também está na roça, mas foi vetado e não poderá participar da competição.

Como foi formada a roça?

Iran Malfitano foi o vencedor da Prova de Fogo e foi quem decidiu o destino de cada chama do lampião do poder. No começo da formação de roça, ele optou por ficar com a chama amarela e entregou a chama vermelha para André Marinho.

Lucas Santos, fazendeiro da semana, indicou Deborah para a roça. Tiago foi o mais votado pelos participantes e ocupou o segundo banquinho ao lado de Deborah. Ele puxou Bruno Tálamo, que estava na baia. Depois, com o Resta Um, sobrou Shayan para ocupar o quarto banquinho.