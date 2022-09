Enquete UOL atualizada da tarde: veja quem lidera porcentagem de eliminação

A enquete UOL atualizada do horário da tarde mostra que a votação está desfavorável para Ingrid Ohara. A influenciadora digital é que tem a menor porcentagem de votos para ficar, enquanto Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro lideram como as favoritas do público.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Rose ou Ingrid, quem fica?

Em consulta realizada na enquete UOL atualizada nesta quinta-feira, 29, às 13h10, Ingrid Ohara é quem deve deixar o confinamento hoje. A influenciadora digital tem a menor porcentagem de votos para ficar, com 27,60%. O baixo engajamento dos internautas em relação a sua participação pode ser pela falta de participação da famosa no jogo. Por enquanto, a jovem ainda não se mostrou muito. O único momento em que ela teve mais destaque na edição foi quando teve um desentendimento com Bia Miranda logo que a neta de Gretchen chegou na casa e quando jogou esterco nos pertences de Vini Buttel.

Já Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro estão praticamente empatadas em na primeira posição. A ex-Power Couple lidera com 36,35% dos votos, enquanto a dançarina soma 36,05%. Ambas tem conseguido conquistar o público.

A ruiva já se tornou uma das protagonistas da atual temporada ao comprar uma briga com Deolane Bezerra logo nos primeiros dias de confinamento. Apesar da doutora ser mais popular em número de seguidores no Instagram, a ex-Power Couple tem ganhado mais a torcida do público do que a advogada.

Rosiane tem um perfil mais calmo que o de Deborah e pode estar na frente justamente por isso, por estar com a cabeça focada no jogo e menos envolvida em confusões.

UOL às 13h10, horário de Brasília

Deborah Albuquerque: 36,35%

Rosiane Pinheiro: 36,05%

Ingrid Ohara: 27,60%

UOL às 09h30, horário de Brasília

Deborah Albuquerque: 37,4%

Rosiane Pinheiro: 36,2%

Ingrid Ohara: 26,4%

UOL às 07h30, horário de Brasília

Rosiane Pinheiro: 36,14%

Deborah Albuquerque: 34,39%

Ingrid Ohara: 29,46%

Enquete do DCI aponta a saída de Ingrid

Para os leitores do DCI, Ingrid Ohara também deve ser eliminada, apesar do resultado estar mais acirrado. A ex-De Férias com o Ex está em último lugar com 31,60% dos votos para ficar.

Quem está em primeiro lugar é Rosane Pinheiro. A dançarina tem 35,80% da preferência do público, enquanto a ex-Power Couple está na segunda posição, com 32,70% dos votos.

Vale lembrar que a enquete UOL atualizada e a pesquisa do DCI não possuem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece somente no R7.

DCI às 13h10, horário de Brasília

Rosiane Pinheiro: 35,80%

Deborah Albuquerque: 32,70%

Ingrid Ohara: 31,60%

DCI às 09h30, horário de Brasília

Deborah Albuquerque: 39,8%

Rosiane Pinheiro: 39,7%

Ingrid Ohara: 20,5%

DCI às 07h30, horário de Brasília

Rosiane Pinheiro: 40,1%

Deborah Albuquerque: 38,5%

Ingrid Ohara: 21,4%

Enquete Votalhada A Fazenda 2022

O Votalhada reúne e fez a média dos resultados das principais enquetes de portais de entretenimento do país. Na maioria deles, o resultado está desfavorável para Ingrid Ohara, que soma apenas 29,93% da preferência do público.

Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque não correm risco de sair, se a votação manter o mesmo ritmo. A ex-Power Couple lidera como a favorita do público, com 38,02%. Já a dançarina está em segundo lugar com 32,05% e deve ganhar uma nova chance de continuar na competição.

Votalhada às 14h40, horário de Brasília

Deborah Albuquerque: 38,02%

Rosiane Pinheiro: 32,05%

Ingrid Ohara: 29,93%

Divisão de tarefas de A Fazenda 14: após briga, Vini coloca Ingrid no lixo

Como participar da votação R7 A Fazenda 2022?

A votação oficial do R7 para a segunda roça da temporada já está aberta! Para participar é fácil e rápido, siga os passos:

1- Acesse a página de A Fazenda 2022 no R7: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14;

2- Localize a enquete “Quem você quer que fique em A Fazenda?” na página oficial;

3- Clique sob a foto da peoa que você quer que fique no programa;

4- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano”;

5- Aguarde o sistema computar o voto. Participe quantas vezes quiser.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda 2022 hoje começa às 23h, horário de Brasília, logo após a novela Amor Sem Igual. O nome do eliminado só é anunciado no final do programa ao vivo, como de costume.

Antes, o público acompanha os principais acontecimentos das últimas horas da rotina dos peões e alguns VT’s dos roceiros, que se despedem dos companheiros durante o programa ao vivo antes de irem para o deck de eliminação. É quando a apresentadora Adriane Galisteu faz algumas perguntas para os participantes da berlinda, que podem ser ouvidas pelos peões que ficaram na sede.

Logo após o fim do programa ao vivo, o peão que tiver menos votos participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, exibida exclusivamente para os assinantes do PlayPlus. Na sexta-feira, o ex-peão é entrevistado novamente na Live do Eliminado, aberta ao público no R7 e nas redes sociais do reality show, também comandada pelo mesmo apresentador.

A agenda de entrevistas é encerrada no domingo, quando o eliminado participa do programa Hora do Faro, onde é sabatinado por jornalistas sobre sua participação.