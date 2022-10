Enquete UOL atualizada Fazenda 2022 tem reviravolta; veja quem lidera

A enquete UOL atualizada Fazenda teve uma reviravolta nesta manhã de quinta-feira (6). Um resultado desfavorável era apontado para Deborah Albuquerque, mas a peoa se recuperou e agora quem corre maior risco é Rosiane Pinheiro. Já Tiago Ramos parece ter mais chances de continuar no confinamento de Itapecerica da Serra. A eliminação de A Fazenda 2022 será na noite de hoje, ao vivo.

Enquete UOL atualizada Fazenda aponta saída de Rosiane

Em consulta realizada na faixa das 09h30 na enquete UOL atualizada Fazenda, Rosiane aparece como a provável eliminada de hoje, quinta-feira (6), na decisão da terceira roça da temporada. A dançarina soma até o momento apenas 28,06% dos votos para ficar e assume a lanterna da votação.

A influenciadora digital Deborah Albuquerque está em segundo na disputa, com 31,25% dos votos. Já Tiago Ramos respira com tranquilidade e assume a liderança da enquete UOL atualizada Fazenda com 40,69% do favoritismo dos mais de 27 mil votos contabilizados.

No entanto, esta não era a realidade da enquete enquete às 06h00 e 08h30 desta manhã de dia de eliminação. Durante este período, Deborah era a apontada como eliminada, pois estava na terceira colocação. Entre 08h30 e09h30, ela aumentou seu percentual de 25,50% para o seu atual 31,25%.

A dançarina Rosiane Pinheiro estava na segunda posição com 30,12% e neste período de uma hora caiu para 28,06%. Tiago já estava na liderança e continuou, ele somava 44,38% e caiu para 40,69%.

Histórico de mudanças da Enquete UOL atualizada Fazenda

Rosiane Pinheiro tinha 30,12% às 08h30 e caiu para 28,06% às 09h30

Tiago Ramos tinha 44,38% às 08h30 e caiu para 28,06% às 40,69%

Deborah Albuquerque tinha 25,50% às 08h30 e subiu para 31,25% às 09h30

Que horas acaba a votação?

A votação oficial da Record TV vai acabar durante o programa ao vivo desta quinta-feira, que ficará no ar de 22h30 até 00h15, de acordo com a programação oficial do canal. Geralmente, a enquete do R7.com continua no ar durante o episódio. Perto do final do programa de quinta-feira, ela é encerrada pela produção. Adriane Galisteu informa o público que não é mais possível acessá-la e os votos são contabilizados.

Em seguida, a apresentadora faz seu habitual discurso e comenta a trajetória dos roceiros na temporada. Ela permite que um dos dois mais votados volte para a sede primeiro. Depois, informa quem perdeu a disputa e o outro peão, ou peoa, que foi mais votado, retorna para a casa. O menos votado então deixa o confinamento e segue para ser entrevistado no Cabine de Descompressão.

Quem já saiu de A Fazenda 2022?

Apenas dois participantes deixaram o programa até agora, Bruno Tálamo e Ingrid Ohara. Nesta quinta-feira, alguém vai se juntar a eles entre Rosiane, Tiago e Deborah. Pelo que a enquete UOL atualizada Fazenda indica, pode ser que este novo eliminado seja Rosiane.

Bruno deixou o programa na primeira roça da edição, contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque. Ele somou apenas 15,69% dos votos do público para ficar, enquanto seus adversários tiveram percentuais melhores: Tiago Ramos com 57,08% e Deborah com 27,23%.

Veja como foi a eliminação do jornalista:

Na semana seguinte, foi a vez de Ingrid Ohara sair. A jovem apresentadora da MTV teve 29,01% dos votos e perdeu para Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque, que somaram 38,69% e 32,30%, respectivamente. Confira como foi o anúncio de eliminação de Adriane Galisteu: