Enquete + votação quem vai ganhar A Fazenda 2022

Três participantes já deixaram o confinamento de Itapecerica da Serra da Record TV, mas ainda há muito jogo pela frente. Dezoito competidores ainda brigam pelo título de campeão e o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão. O público já quer saber quem vai ganhar A Fazenda 2022 e os palpites já estão a todo vapor.

Quem vai ganhar A Fazenda 2022 da Record?

 

+A Fazenda 2022: Deolane consegue votar no 2º turno se sair até lá?

Participantes da Fazenda 14

A competição começou com 20 participantes oficiais, dez homens e dez mulheres. Na semana de estreia da temporada, o Paiol foi realizado. Lá, competiram cinco famosos e Bia Miranda foi a grande vencedora escolhida pelo público. Assim, ela se juntou ao elenco da edição, que passou a ter 21 participantes do reality brigando para ver quem vai ganhar A Fazenda 2022 e levar o prêmio milionário para casa.

Até o momento, três roças foram realizadas e assim 18 participantes continuam no jogo, pois ninguém desistiu ou foi expulso até agora. Quem vai ganhar A Fazenda 2022? Vote na enquete do DCI!

Alex Gallete: ator e apresentador de 33 anos de idade, Alex já participou de outro reality da Record, o A Casa. Em A Fazenda 2022, ele é o atual fazendeiro da semana. O peão havia caído na berlinda por ter atritos com o até então fazendeiro Vini Buttel e por isso foi indicado. Mas ele teve sorte e retornou com o sonhado chapéu.

André Marinho: o cantor de 43 anos é casado com uma ex-Fazenda, a dançarina Drika Marinho. Ele integrou o grupo Br’oz, que o deixou famoso no país. No programa, ele tem grande parceria com Iran Malfitano, por isso, o cantor teve poder em duas roças. Vencedor do lampião do poder duas vezes, Iran deu uma das chamas para o colega em ambas as ocasiões e os dois movimentaram o jogo.

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte: natural de Urucará, cidade do interior do Amazonas, a jovem foi criada na capital Manaus. Aos 26 anos, ela soma milhões de fãs nas redes sociais e trabalha com a internet. No programa, a jovem faz parte do “grupo B”, que é adversário da “Deolândia“, as duas já inclusive bateram boca no reality.

Bárbara Borges: a famosa de 43 anos de idade é ex-paquita e atriz de novelas como Senhora do Destino, Malhação e Duas Caras. No programa, ela já criou rivalidade com Deolane Bezerra.

Bia Miranda: a última integrante a fazer parte do elenco do programa, ela merece ser quem vai ganhar A Fazenda 2022? Bia derrotou Claudia Baroneza, MC Créu, Susi Sasaki e André Santos no Paiol. Ao entrar no reality, ela já arranjou tretas e é aliada de Deolane, Petala e Moranguinho.

Deborah Albuquerque: atriz, influencer, apresentadora e vice-campeã do Power Couple 2021, Deborah tem sido um dos destaques da edição. A ruiva de 37 anos de idade tem brigado com Deolane Bezarra desde o começo da temporada. As duas se desentenderam depois de Deborah ser acusada de ameaçar expor a vida de Pétala. Desde então, a dupla se odeia.

Deolane Bezerra: a advogada de 34 anos era prometida como quem vai ganhar A Fazenda 2022 antes de entrar no programa. Com milhões de fãs nas redes sociais, Deolane era apontada como favorita da edição. Desde o primeiro dia, a loira tem sido destaque e agora lidera um dos grupos da edição.

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho: casada com o cantor Naldo, a mulher fruta de 41 anos criou laços com Deolane e Pétala no programa. Ela foi responsável pela “fofoca” que acabou gerando intriga entre Deborah e Deolane no começo do programa. Pois foi para Moranguinho que Deborah contou que sabia sobre a vida íntima da influencer.

Iran Malfitano: o ator de 40 anos de idade é o participante que mais venceu provas de fogo até agora. Das três realizadas no programa, ele levou a disputa em duas delas. Por isso, durante duas roças ele teve poderes nas mãos.

Kerline Cardoso: a ex-BBB de 30 anos de idade jogou para longe a maldição de ter sido a primeira eliminada do programa da Globo e permanece no reality show rural da Record. Ela deu início a um affair com Shayan e uma rivalidade com Deolane.

Lucas Santos: o ator de 22 anos de idade ficou conhecido no país durante a infância quando deu vida ao personagem Paulo Guerra em Carrossel. Em A Fazenda 2022, ele foi o primeiro fazendeiro da temporada e faz parte das alianças de Deolane. Ele é quem vai ganhar A Fazenda 2022? Opine!

Pelé Milflows: o rapper de 23 anos venceu a primeira prova da temporada ao lado de Lucas Santos, mas não foi coroado fazendeiro. No lugar, ele ficou com imunidade.

Pétala Barreiros: a influenciadora digital de 23 anos é protegida de Deolane Bezerra. A advogada já brigou várias vezes no programa para defender a amiga. Recentemente, a peoa bateu o sino e pediu para ir embora, mas acabou continuando no jogo. Vote em quem vai ganhar A Fazenda 2022!

Shayan Haghbin: o iraniano ficou famoso ao participar do reality show Casamento às Cegas da Netflix, programa em que somou diversas polêmicas. Por isso, ele chegou ao confinamento da Record já “cancelado” e foi alvo de algumas discussões na casa. Passado algum tempo, ele parou de ser alvo de alguns peões e se tornou o segunda fazendeiro da temporada.

Tati Zaqui: a funkeira de 28 anos é natural de São Caetano do Sul, ABC Paulista, e no programa da Record é do grupo adversário ao de Deolane. Ela começou um affair com Thomaz Costa – que até então pertencia a Deolândia – o que irritou os aliados do rapaz.

Thomaz Costa: o ator de 22 anos também ficou conhecido no país ao atuar na novela Carrossel. Ele também viveu um romance com Larissa Manoela e somou polêmicas envolvendo namoros e sua vida pessoal. No programa, ele tem sido alvo de uma ruptura no grupo de Deolane, já que começou um romance com Tati Zaqui, adversária de seu grupo.

Tiago Ramos: o modelo de 24 anos é um dos destaques da edição e já causou no programa: se envolveu em brigas, foi acusado de agressão, levou punição e tem chamado atenção. Ele já bateu o sino e pediu para sair duas vezes, além de ter passado por duas roças, mas continua no jogo.

Vini Buttel: o Ex-De Férias com o Ex de 31 anos de idade quase foi expulso na primeira semana de programa, por empurrar Thomaz Costa. Porém, o modelo não sofreu punições e permaneceu no jogo. Ele se recuperou e ao ser enviado para a roça, voltou fazendeiro. Quem vai ganhar A Fazenda 2022? Vote!

Quem já saiu de A Fazenda 2022?

Três participantes saíram do reality show até agora e perderam a chance de ser quem vai ganhar A Fazenda 2022: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro.

A primeira eliminação da temporada foi entre Bruno, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Deborah foi indicação do fazendeiro, Tiago o mais votada da casa e Bruno o puxado da baia. Na noite em que a roça ganhou sua definição, o jornalista foi o menos votado e por isso saiu do programa. Bruno recebeu 15,69% dos votos, enquanto seus adversários tiveram 57,08% (Tiago) e 27,23% (Deborah).

Na segunda roça, quem se deu mal foi Ingrid Ohara, que foi puxada para a baia por Deborah, a mais votada da semana. Rosiane também esteve nesta berlinda, pois sobrou no Resta Um e se tornou a quarta roceira. Ingrid foi a menos votada e somou apenas 29,01%, enquanto a Deborah teve 32,30% e Rosiane conquistou 38,69% dos votos do público para ficar.

Na terceira berlinda, Rosiane Pinheiro foi quem deixou o jogo. A participante estava na roça novamente por sobrar no Resta Um e somou apenas 21,28% dos votos para ficar. Enquanto isso, Tiago Ramos, que foi o mais votado da casa, teve 27,27% dos votos, e Deborah, a puxada da baia, contabilizou 51,45% do favoritismo.

Veja como foi a noite de eliminação mais recente do programa:

Leia também

A Fazenda 2022: Deolane é acusada de cuspir em Deborah durante briga