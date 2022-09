Enquete Votalhada A Fazenda 2022 mostra quem sai hoje (29/09)

A enquete Votalhada A Fazenda 2022 já aponta qual das peoas vai deixar o confinamento na noite desta quinta-feira, 29. Ingrid Ohara, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro disputam a preferência do público, mas uma delas está com poucos votos para ficar e pode ser eliminada hoje.

Enquete Votalhada A Fazenda 2022 aponta para a saída de Ingrid

O Votalhada é um portal que reúne os resultados das principais enquetes de A Fazenda 2022 de todo o país e faz a média dos números. Em consulta realizada na enquete Votalhada A Fazenda 2022, às 14h40 desta quinta-feira, quem deve sair é Ingrid Ohara.

A influenciadora digital é a menos votada na maioria das enquetes e está com média de 29,93% dos votos para ficar. Se o resultado se manter até o encerramento da votação, a ex-De Férias com o Ex é quem deve ir para casa. Ao longo de sua trajetória no programa, Ohara teve um desentendimento com Bia Miranda assim que a neta de Gretchen chegou na casa. Ela também jogou esterco nos pertences de Vini Buttel após perder a Prova do Fazendeiro para o rapaz.

Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro estão com resultados próximos e não correm o risco de sair. A ex-Power Couple está com 38,02% dos votos, se consolidando como a favorita do público para permanecer no programa. Já a dançarina está na segunda posição, com 32,05%.

Votalhada

Às 14h40

Deborah Albuquerque: 38,02%

Rosiane Pinheiro: 32,05%

Ingrid Ohara: 29,93%

Às 09h30

Deborah Albuquerque: 37,4%

Rosiane Pinheiro: 36,2%

Ingrid Ohara: 26,4%

Enquete DCI também mostra saída de Ingrid Ohara

Os leitores do DCI também querem a saída de Ingrid Ohara do jogo. Apesar do resultado acirrado, a influenciadora digital é quem está em último lugar, com 31,60% dos votos.

A ex-Power Couple e a dançarina são as peoas que têm mais votos do público para ficar. Rosiane lidera com 35,80% da preferência da audiência, enquanto Deborah tem 32,70% dos votos.

O resultado do DCI e do Votalhada não possuem influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece somente no R7.

DCI

Às 14h40

Rosiane Pinheiro: 35,80%

Deborah Albuquerque: 32,70%

Ingrid Ohara: 31,60%

Às 09h30

Deborah Albuquerque: 39,8%

Rosiane Pinheiro: 39,7%

Ingrid Ohara: 20,5%

Adriane Galisteu A Fazenda usa presente de Ayrton Senna

Quem ganha A Fazenda 2022: taróloga revela quem pode ganhar

Divisão de tarefas de A Fazenda 14: após briga, Vini coloca Ingrid no lixo

Quem está na roça?

Deborah Albuquerque: a ex-Power Couple enfrenta a sua segunda roça no programa. Dessa vez, a ruiva foi parar na berlinda após ser a mais votada da casa, com 10 votos. Ela recebeu mais votos quando Deolane Bezerra usou os poderes da chama para tirar os votos de Bia Miranda e passar para ela.

Ingrid Ohara: a influenciadora digital foi puxada da baia por Deborah Albuquerque. A famosa não gostou de ser escolhida pela ex-Power Couple e ficou muito nervosa, chegando a até derrubar uma garrafa d’água ao vivo.

Rosiane Pinheiro: a dançarina sobrou no resta um, após não ser salva por ninguém de seu grupo. Como a dançarina foi imunizada por Pétala na hora da puxada da baia, os peões acharam que ela estava com imunidade também na dinâmica do resta um e esquecerem de salvá-la.

Vini Buttel foi indicado pelo fazendeiro Shayan Haghbin, mas conseguiu escapar da roça ao vencer a Prova do Fazendeiro realizada na última quarta-feira.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado de A Fazenda 2022 ao receber apenas 15,69% dos votos para ficar. O jornalista disputava a preferência do público com Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, mas acabou levando a pior.

O público vai conhecer o nome do segundo eliminado nesta quinta-feira, 29. Depois do fim do programa ao vivo, o azarado da vez participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, exclusivamente no PlayPlus. Amanhã, é dia de Live do Eliminado nas redes sociais da Record. A semana termina com a Hora do Faro, onde o ex-peão responderá perguntas de jornalistas sobre sua passagem pelo programa.

Agenda do eliminado

Cabine de Descompressão

Data e horário: hoje após o fim do programa ao vivo

Onde assistir: Playplus, apenas para quem tem o plano pago. Sinal 1 de A Fazenda 14.

Live do Eliminado

Data e horário: sexta-feira, às 21h, horário de Brasília

Onde assistir: R7 e redes sociais de A Fazenda 14

Hora do Faro

Data e horário: domingo, a partir das 15h45, horário de Brasília

Onde assistir: Record TV