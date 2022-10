Expulsão em A Fazenda 2022: Shay e Tiago deixam reality após briga

Na madrugada desta sexta-feira (21), os participantes do reality show foram informados sobre a decisão de expulsão em A Fazenda 2022 tomada pela produção do programa. Shayan e Tiago deixaram o jogo depois de brigarem feio, a agressão ocorreu quando o programa de eliminação desta semana ainda estava ao vivo na Record TV e surpreendeu o público.

Por que teve expulsão em A Fazenda 2022 de Shay e Tiago?

A expulsão em A Fazenda 2022 para Shay e Tiago ocorreu por agressão. Após o retorno de Shayan e Deolane Bezerra da roça de ontem, a quinta do programa, uma grande confusão ocorreu entre integrantes do grupo A e do grupo B. A situação saiu de controle e os seguranças do programa, conhecidos como ninjas, entraram no confinamento para lidar com o problema.

Mais tarde, pouco depois das 2 horas da manhã, um comunicado da produção chegou para os participantes e foi lido pelo fazendeiro Lucas Santos. O recado informava a expulsão em A Fazenda de Tiago e Shayan.

“A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões”, leu o fazendeiro.

Neste momento, tanto Tiago quanto Shay já haviam sido retirados da sede. Por isso, a produção mandou os participantes arrumarem a mala de Tiago. A mala de Shayan já estava pronta, pois faz parte da dinâmica do programa que os confinamento deixem suas malas feitas quando estão na roça da semana, devido a possível saída. Por isso, os pertences do iraniano já estavam guardados.

A revelação da expulsão em A Fazenda 2022 foi recebida com espanto por alguns dos confinados. Bia Miranda ficou com as mãos no rosto demonstrando surpresa e Bárbara Borges ficou muito triste com a situação.

Confira como foi o anúncio da expulsão em A Fazenda 2022:

Como foi a agressão

O momento que causou a expulsão em A Fazenda 2022 ocorreu quando o programa ainda estava ao vivo. Shayan e Tiago batiam boca e outros membros de cada time também estavam envolvidos na confusão.

Quando Shayan seguia para o quarto, Tiago – que já tinha cuspido no estrangeiro – foi para cima do rival com uma garrafa em mãos. Shayan levantou o cotovelo e acertou o rosto de Tiago.

Veja como foi a confusão:

Pronunciamentos

Por enquanto, Shayan e Tiago Ramos ainda não deram às caras nas redes sociais, mas suas equipes já se pronunciaram sobre o caso. O time do iraniano alegou que o participante estava se defendendo de Tiago: “Shay procurou se desviar e com isso teve alguns reflexos de defesa”.

Após a confirmação da expulsão em A Fazenda, o perfil oficial de Shayan escreveu: “infelizmente nosso ciclo em A Fazenda 14 termina aqui! Shay nos encheu de orgulho durante toda sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. Sua trajetória no reality foi de muita resiliência, pois, não é para qualquer um aguentar xingamentos, cuspidas e acusações sem fundamentos. Estamos aqui para agradecer todos vocês que estiveram conosco e queremos deixar claro que não concordamos com a decisão do programa, mas saiba que nós e milhares de pessoas estão com você até o fim”.

A equipe de Tiago Ramos também publicou uma declaração após a expulsão do participante: “primeiramente, gratidão por tudo meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele de A Fazenda 14. Vem Tiago, estamos te esperando com muito amor”.

Infelizmente nosso ciclo em A Fazenda 14 termina aqui! Shay nos encheu de orgulho durante toda sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. pic.twitter.com/R3ZFkuQBvT — Shayan Haghbin 🧞‍♂️ (@shayhaghbin) October 21, 2022

Primeiramente, gratidão por tudo meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele da #Afazenda14.

Vem Tiago estamos te esperando com muito amor. ❤️⚽️ #TropadoTi até o fim! pic.twitter.com/rRnNJRRXWg — Tiago Ramos ⚽️ (@tiagoramosof) October 21, 2022

