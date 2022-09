Expulsão na Fazenda 2022: Vini Buttel empurra Thomaz; Record analisa imagem

Ex-De Férias com Ex discutiu com Alex Gallete e empurrou Thomaz, que tentou separar briga

Uma expulsão na Fazenda 2022 pode acontecer ainda hoje, sábado, 17. A Record está analisando as imagens de uma briga entre Vini Buttel e Alex Gallete, no qual o ex-De Férias com o Ex se descontrolou e empurrou Thomaz Costa, que tentou apartar o desentendimento. A decisão da emissora será anunciada hoje durante o programa ao vivo.

Vai ter expulsão na Fazenda 2022?

A confusão entre Vini Buttel e Alex Gallete começou na madrugada deste sábado, quando o ex-De Férias com o Ex foi conversar com Kerline Cardoso após a ex-BBB se desentender com Deolane Bezerra.

Durante o papo, Vini disse que Alex era venenoso por incentivar a desavença entre Kerline e Deolane, ao invés de tentar ajudar a resolver a situação. No entanto, ex-A Casa ouviu o que o colega disse e se defendeu aos berros: “Dei corda o caralho! Você tá maluco! E agora tá me chamando de venenoso. Me respeita! Não me chama de venenoso! Use as palavras certas”.

Enquanto os dois discutiam, Alex, que estava com um cabide na mão, quase acertou o rosto de Vini, o que o deixou ainda mais furioso. O influenciador digital desafiou o rival a passar o objeto perto do cara de novamente e pediu para ele “ser macho”. Em seguida, o ex-de Férias com o Ex afirmou que iria “quebrar” o ex-A Casa.

Os dois então ficaram a frente, se encarando. Com medo de que acontecesse uma agressão física, Thomaz Costa interviu e tentou separá-los, mas acabou sendo empurrado por Vini e caiu sentado na cama. Os demais peões também tentaram intervir na situação.

Nas redes sociais, o público começou a pedir a expulsão de Vini Buttel por agressão. O Notícias da TV apurou que a Record está analisando as imagens e pretende manter o critério de expulsões, e o veredito será dado durante o programa desse sábado, sob o comando de Adriane Galisteu.

A emissora também deve emitir um comunicado sobre o ocorrido nas próximas horas. Até a publicação dessa matéria, a Record ainda não havia se pronunciado sobre a situação em suas redes sociais e canais de comunicação.

Assista ao vídeo da briga entre Vini Buttel e Alex Gallete

Vini e Alex brigam durante madrugada caótica | A Fazenda 14 Em uma sequência de brigas e confusão, Alex e Vini entraram para a lista de desentendimentos da madrugada. O cinematografista não gostou da atitude do ator com sua amiga Kerline, e foi expressar seu desapontamento. Em sua opinião, ele não deveria ter botado fogo durante a confusão entre ela e Deolane e sim ter a protegido.

