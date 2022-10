Festa da Fazenda 2022 tem Tiago da ‘paz’ e Thomaz atrás de treta

Após semanas de muito confusão, incluindo pedidos de desistência e sumiços, a festa da Fazenda 2022 de sexta-feira, 8k conseguiu um feito: ninguém fez barraco. Thomaz confessou querer sair do reality da Record TV e parecia estar atrás de treta, mas os outros participantes pareciam querer uma madrugada de paz.

Nem Deborah e Deolane – que odeiam, pareciam querer confusão. A festa da fazenda 2022 foi um dia de folga para a maioria dos peões. Vem ver como foi.

Como foi a festa da Fazenda 2022 esta semana?

Sem barracos e punições foi como foi a festa da Fazenda 2022 neste fim de semana. Esta foi uma confraternizações mais calmas que os peões tiveram até agora e Tiago Ramos comemorou a falta de confusões.

Em duas das festas do programa, o peão perdeu o controle. Na semana passada, ele chegou a bater o sino e pediu para sair ao pular a cerca dos animais. Em outra ocasião, ele quebrou um objeto da decoração e levou punição. Sem contar os dias que contaram com brigas. Por isso, neste sábado, os peões de seu grupo comemoraram o bom comportamento do modelo.

Com o tema de Balada Industrial, a festa contou com a participação do DJ Malifoo como convidado. Após o show do músico, a playlist selecionada pela produção começou a tocar e Moranguinho se emocionou ao ouvir uma canção do marido, o cantor Naldo. A peoa cantou Amor de Chocolate, uma das faixas mais famosas do cantor, ao lado dos colegas de confinamento e mandou um recado para o amado: “te amo”.

Thomaz Costa disse que queria desistir

Depois de como foi a festa da Fazenda 2022, Thomaz Costa conversou com Tati Zaqui e Pelé Milflows na despensa do programa. Ele mostrou seu descontentamento com os recentes atritos de seu grupo, a Deolândia, e disse que queria embora.

Uma possível ruptura no grupo de Deolane com Thomaz aconteceu nestes últimos dias porque vários aliados se sentiram incomodados com o relacionamento que Thomaz iniciou com Tati Zaqui – do grupo adversário na casa. Os dois não são namorados, mas já ficaram algumas vezes no programa e se tornaram próximos.

Thomaz teve seu comportamento criticado por seu grupo e revelou estar incomodado. “Ninguém me entende, vai tomar no c*”, reclamou o ator. “Para Thomaz, você é maluco?”, disse Tati. “Eu quero ir para casa”, afirmou o ex-Carrossel.

“Não viaja. Qual é?”, comentou Pelé. “Vamos dormir, amanhã é outro dia”, disse a funkeira, ao pegar a mão do peão e tentar guiá-lo para fora da despensa. Thomaz continuou chateado e recebeu um conselho de Pelé: “a gente sempre tem que saber os dois lados da situação, sempre”. Depois, o Playplus cortou a conversa do trio e mudou para as câmeras do quarto.

Mesmo com a chateação, Thomaz não tentou sair do programa, bateu o sino ou algo parecido.

Thomaz desafiou fazendeiro

Ainda um pouco alterado com o clima da casa, depois de como foi a festa da Fazenda 2022 Thomaz provocou Alex Gallete, o atual fazendeiro da casa. Primeiro, ele tentou pegar o taco de baseball que fica na decoração do quarto, mas foi alertado pelos colegas que poderia ser punido. “Sai daí, senta”, pediu Tati.

Depois, Thomaz dirigiu sua atenção para Alex: “vota em mim então. Me põe na roça”. “Quer ir para a roça?”, questionou o fazendeiro. “Quero, não vejo a hora”, disse o ator. “Mas vai fazer sua vaca amanhã”, disse Alex sobre a função que deu para o ator durante a delegação das tarefas da semana.

“Não vou fazer a vaca, para ver se você me põe na roça, vamos fazer assim então”, comentou Thomaz. “Fechou”, disse Alex. Pelé Milflows brincou com Thomaz sobre uma possível saída do jogo ou a volta do peão como fazendeiro e o assunto não se transformou em confusão.

Pelé chamando a Ruivinha de noiva cadáver, Thomaz querendo que o Alex indique ele pra roça.#AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/TbmNKBpvcE — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 8, 2022

Leia também

Enquete a Fazenda 2022: com a saída de Rosiane, quem deve vencer?