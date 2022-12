Final A Fazenda 2022: data, horário e como vai ser

Está chegando a hora da final A Fazenda 2022! Depois de três meses de confinamento, Bárbara Borges, Iran Malfitano e Bia Miranda vão disputar o prêmio e um deles sairá do programa com um valor milionário na conta nesta semana.

Quando vai ser a final A Fazenda 2022?

A final A Fazenda 2022 acontece na quinta-feira, 15 de dezembro, a partir das 22h30, horário de Brasília. O programa é exibido logo após a novela Amor Sem Igual e ficará no ar por 01h45, sendo encerrado às 00h15.

A decisão será anunciada ao vivo por Adriane Galisteu no final do programa. Neste ano, ao contrário das edições anteriores, apenas três peões participam da final. A temporada foi marcada por duas expulsões e duas desistências, que desfalcaram o elenco como nunca antes.

Nos últimos anos, todos os ex-participantes retornam para participar do último episódio. Desta vez, os eliminados já retornaram em duas ocasiões: a primeira para participar da uma prova especial no domingo, 11, para definir o top 4, e a segunda para a lavação de roupa suja exibida na última terça, 13.

A final A Fazenda 2022 exibe os melhores momentos da trajetória dos finalistas. O público pode continuar votando até a apresentadora encerrar a contagem de votos, que costuma acontecer nos últimos minutos da edição.

Qual o prêmio de A Fazenda 2022?

O mais votado pelo público leva R$1,5 milhão. O prêmio de A Fazenda 2022 se mantém o mesmo desde 2017 e não houve reajuste nesta edição.

O segundo colocado também não vai sair de mãos vazias e levará para casa um carro 0km. Já o terceiro lugar fica apenas os prêmios conquistados ao longo da temporada.

A votação já está aberta no R7, único portal onde os votos são contabilizados de fato para a final. Basta acessar o site e localizar a enquete na página inicial. Depois, clique na foto de quem você quer que vença e confirme.

Como assistir a final?

Além da TV, a final A Fazenda 2022 poderá ser assistida gratuitamente pelo Playplus. É necessário se cadastrar na plataforma de streaming para ter acesso ao sinal da Record.

TV: no canal aberto da Record.

Internet:

Passo 1: acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: na página inicial, clique em 'faça um teste grátis'. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: crie sua conta preenchendo os dados como nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 4: quando o programa estiver em exibição, clique em 'no ar' no canto superior para assistir.

