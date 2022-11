Formação da 8ª roça A Fazenda 2022 de hoje: Pétala e Bia tem poder nas mãos

A nova formação da roça A Fazenda 2022 será realizada nesta terça-feira (8) e o grupo A está com a vantagem nesta semana. Bia Miranda e Pétala Barreiros terão poderes. No grupo B, Bárbara Borges aparece entre os alvos e corre o risco de ir novamente para a berlinda do reality show rural.

Como vai ser a formação da roça A Fazenda 2022 hoje?

A formação da roça A Fazenda de hoje terá Bia Miranda como fazendeira, ela será a primeira da noite a se pronunciar e estará imune aos votos dos colegas. Depois de sua indicação, os peões irão votar e o mais indicado vai parar no banquinho de segundo roceiro.

Como ditam as regras do programa, o segundo roceiro puxará alguém da baia. Nesta semana, estão nas acomodações do cavalo André e Kerline, que perderam a prova de fogo da semana, mais Deolane Bezerra que foi puxada pela ex-BBB e Ruivinha de Marte, que foi puxada pelo cantor.

A dinâmica do Resta Um desta semana vai ser diferente. Geralmente, ela é iniciada pelo terceiro roceiro, o puxado da baia, mas nesta semana será pelo participante que estiver com a chama verde em mãos. Pétala Barreiros venceu a prova de fogo e poderá escolher entre ficar com a verde ou a chama que é escolhida pela produção e só revelada durante o programa ao vivo.

Quem ficar com o poder verde e iniciar o Resta Um já estará salvo da berlinda, pois não correrá o risco de sobrar na dinâmica. Caso o peão ou peoa com o poder for parar na berlinda antes disso - seja pela indicação do fazendeiro, votos da casa ou puxada da baia - não há nada na chama que indique que ele poderá sair da roça, por isso, ele só deve dar vantagem ao seu time por iniciar a dinâmica.

Como a casa está dividida entre dois times, o grupo que começa o Resta Um sai ganhando, pois salva seus integrantes, enquanto o outro grupo vai ficando para trás, até que alguém sobra. Não foram anunciadas mudanças para o veto da semana, então ela deve continuar nas mãos do quarto roceiro, ou seja, aquele que é definido pelo Resta Um.

Quem tem chance de ir para a 8ª roça?

Dois nomes estão com grandes chances de ir parar na berlinda hoje: Bárbara Borges e Moranguinho. Bárbara é opção da fazendeira Bia Miranda, que já pediu ajuda para as aliadas Pétala e Moranguinho para preparar seu discurso para a noite de formação da roça A Fazenda 2022.

A jovem tinha Pelé Milflows como um de seus alvos, mas planeja não indicar o rapper no momento. Em papo com colegas na cozinha do confinamento nos últimos dias, a neta de Gretchen comentou sobre parte do que dirá durante o discurso da noite de formação da roça A Fazenda: "o Pelé acha que me incomoda aqui dentro, mas o Pelé tenta me incomodar, ele não consegue. Então, ele é descarte. Deixa ele mais um pouquinho gente".

Já Moranguinho parece ser alvo do grupo B, que tem maior número de integrantes no jogo. Por estarem em maioria, se nada mudar com o poder da chama escolhida pela produção, será o time B que indicará o segundo roceiro.

Moranguinho tem sido citada como alvo, porém, a dançarina ainda tem chance de escapar, pois em conversa com aliados nos últimos dias, Iran Malfitano sugeriu que o grupo repense o voto: "assim, muitas vezes a gente pode estar enxergando uma coisa aqui e o publico lá fora estar enxergando outra". Por enquanto, nenhum outro nome do grupo A surgiu como unanimidade entre o time B, então Moranguinho continua em perigo.

Que horas começa a formação da 8ª roça hoje?

A formação da roça A Fazenda de hoje começará às 22h30, depois da reprise da novela Amor sem Igual. O reality show ficará no ar até às 00h10, horário do Jornal da Record - 24h.

A formação da roça A Fazenda é ao vivo. Depois da dinâmica, é realizada a prova do fazendeiro na quarta-feira (9). Três competem e um é impedido por causa do veto da semana. Quem vence, escapa da berlinda e se torna o novo fazendeiro. A oitava eliminação da temporada será na quinta-feira, 10 de novembro, ao vivo na Record TV.

