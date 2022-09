Formação de roça A Fazenda 2022 será decidida nesta quarta (21/9)

A primeira formação de roça A Fazenda 2022 foi realizada na noite da última terça-feira, 20, mas só será decidida de fato hoje. Shayan, Bruno e Deborah vão participar da Prova do Fazendeiro e um deles vai escapar da votação popular, enquanto Tiago Ramos já está na berlinda direto pois foi vetado pelo iraniano.

Como será decidida a formação de roça A Fazenda 2022?

A formação de roça A Fazenda 2022 será concluída na noite desta quarta-feira, 21, durante o programa ao vivo. Deborah Albuquerque, Shayan Haghbin, Bruno Tálamo e Tiago Ramos são os quatro roceiros da semana, mas quem vencer a Prova do Fazendeiro escapará da berlinda.

O único que já está confirmado na disputa pela preferência do público é o ex da mãe de Neymar, que foi vetado de participar da prova pelo iraniano após o fim da dinâmica do resta um.

O programa desta quarta-feira começa com a disputa entre os três competidores. As competições de A Fazenda 14 não envolvem resistência e são decididas no mesmo dia, para que a roça seja concluída. O peão que vencer se torna o novo líder da semana e desfruta de todas as regalias. Os dois perdedores se juntam a Tiago Ramos na roça e disputam a preferência do público.

O público irá conhecer o nome dos três roceiros no final do programa. Eles terão 30 segundos para se defender e tentar convencer o público de que devem permanecer na corrida pelo prêmio de R$1,5 milhão. Em seguida, a votação para a audiência será aberta.

Deborah Albuquerque foi a indicação do fazendeiro, enquanto Tiago Ramos foi o mais votado pelos peões, com nove votos. Bruno Tálamo foi puxado da baia pelo modelo, enquanto Shayan não foi salvo por ninguém no resta um e ocupou o quarto lugar na roça.

Que horas é a Prova do Fazendeiro hoje?

A segunda Prova do Fazendeiro da temporada será transmitida ao vivo a partir das 23h, horário de Brasília, logo após a novela Amor Sem Igual.

Ainda não se sabe como será a competição, mas as provas de A Fazenda costumam ser disputadas em várias etapas que podem exigir habilidade, sorte, memória, agilidade ou força.

A prova é realizada no “fazendão”, área externa do reality que sedia as competições. Os outros peões só descobrem o resultado quando os jogadores retornam para a mansão e contam o quem é o novo líder. Nesse momento, o antigo fazendeiro passa o chapéu para o novo poderoso da semana – a cena costuma render conflitos quando quem vence a prova é justamente o indicado pelo fazendeiro.

Na quinta-feira de manhã, o novo chefe da semana distribui as tarefas entre os peões, como cuidar dos bichos e limpeza da casa, e na próxima terça, indica um rival à roça.

Votação será aberta nesta quarta

Logo após o fim da Prova do Fazendeiro, a votação para a primeira berlinda estará aberta no R7. Os peões terão 30 segundos para convencer o público de que merecem ficar na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Em seguida, o público já poderá fazer sua escolha.

A votação acontece gratuitamente no R7 e não é necessário ter cadastro. Basta acessar a página de A Fazenda no site da emissora, clicar sob a foto do peão que deve ficar no programa e confirmar o voto. O público pode participar quantas vezes quiser.

O resultado será anunciado na quinta-feira, 22, no final do programa ao vivo apresentado por Adriane Galisteu.