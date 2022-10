Hoje tem festa na Fazenda 2022? Veja decisão para esse sábado

Depois do cancelamento da confraternização na última sexta-feira (14), ficou a dúvida se hoje tem festa na Fazenda. O tradicional evento não ocorreu como de costume após uma sequência de brigas no reality show, além de reclamações dos peões sobre a produção do programa. Mas afinal, o que vai rolar na programação de hoje, sábado?

Hoje tem festa na Fazenda 2022? O que acontecerá neste sábado

O fim de semana deve ser sem festa em A Fazenda 2022. Até o momento, a Record ainda não se pronunciou se o evento foi de fato cancelado ou se será transferido para o sábado. O DCI entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora, mas não recebeu resposta até a publicação de texto.

Na noite de ontem, a produção mandou recolher o figurino da festa após as roupas terem sido entregues aos peões. Até agora, nenhuma explicação foi dada ao público e aos participantes sobre o porquê da confraternização ter sido cancelada.

O cancelamento gerou burburinho e especulações nas redes sociais. Os internautas acreditam que as constantes tretas da edição, ameaças entre os jogadores e as reclamações dos peões sobre a produção possam ser os motivos. Na tarde de sexta, Iran Malfitano acusou o reality show de proteger o grupo rival e afirmou que o programa não tinha credibilidade nenhuma.

Shayan Hahghbin também criticou a produção após Bia Miranda empurrar Thomaz Costa com o peito. Após Bárbara sugerir que o ator reclamasse com o staff, o iraniano afirmou que já aconteceram outras ocorrências dentro do reality e que nada havia sido feito pela emissora.

A Fazenda 14 está sendo marcada por inúmeros barracos e um clima muito pesado na sede, incluindo ameaças entre os participantes. Os próprios peões desconfiaram que esse poderia ser o motivo do cancelamento do evento.

Se o evento não for remarcado, o programa de hoje deve exibir apenas a convivência entre os peões nas últimas horas. O programa começa às 22h45, horário de Brasília, e segue até às 23h30.

Depois do aviso da produção, os famosos ficaram especulando sobre o motivo que teria levado o reality a cancelar o evento – alguns acreditaram que poderia ser pela ameaça feita por Lucas Santos a Shayan, que chegou a dizer que era atirador esportivo e que o iraniano deveria tomar cuidado lá fora.

Os peões ficaram conversando madrugada adentro, sem brigas, com seus respectivos grupos.

Programação A Fazenda 2022

Apesar do cancelamento da festa de ontem, A Fazenda 2022 deve seguir com a programação normal nos próximos dias. Amanhã, é dia da gravação da Prova de Fogo, mas apenas os assinantes do pay-pew-view conseguem acompanhar a disputa na íntegra – os melhores momentos só são exibidos na edição de segunda-feira.

Na terça, os peões formam a quinta roça da temporada. A semana segue com a Prova do Fazendeiro na quarta, eliminação na quinta e festa na sexta, se houver.

Sábado: exibição da convivência entre os peões.

Domingo: exibição da convivência entre os peões.

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo e definição da baia.

Terça-feira: formação de roça.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: flash da festa ao vivo.

Quem ainda está em A Fazenda?

Mulheres: Moranguinho (dançarina); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Bárbara Borges (atriz); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Bia Miranda (neta da Gretchen).

Homens: Thomaz Costa (ator); Iran Malfitano (ator); Tiago Ramos (modelo); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Lucas Santos (ator); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Pelé Milflows (rapper); André Marinho (cantor); Alex Gallete (ex-A Casa).

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo: o jornalista foi eliminado na primeira roça do programa ao receber apenas 15,69% dos votos em uma disputa contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Ingrid Ohara: a influenciadora digital somou apenas 29,01% dos votos contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

Rosiane Pinheiro: a dançarina foi a terceira eliminada, com apenas 21,28% dos votos. Ela disputou a permanência com Tiago Ramos e Deborah Albuquerque.

Tati Zaqui: a quarta eliminada foi a cantora, que somou 27,70% dos votos contra Vini Buttel e Bárbara Borges.