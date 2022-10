Horário A Fazenda 2022: que horas começa a festa hoje? (21/10)

Após mais uma madrugada tensa no reality rural, os peões vão curtir mais uma festa hoje. Além do flash ao vivo da confraternização, Adriane Galisteu deve explicar ao público tudo o que aconteceu após a briga entre Tiago e Shayan, que resultou na expulsão dos famosos. Confira que horas começa A Fazenda hoje, sexta-feira.

Que horas começa A Fazenda hoje na Record?

A Fazenda começa às 23h, horário de Brasília, na Record. O programa será exibido logo após a novela Amor Sem Igual e será bem curto, com apenas 15 minutos de duração, sendo encerrado às 23h15.

Sexta-feira é dia de festa em A Fazenda e a transmissão das câmeras do Playlus na área externa já foram interrompidas.

Mas até a publicação desse texto, a Record não havia divulgado os detalhes da comemoração, como o tema e a decoração, o que costuma ser feito pela emissora. Na semana passada, a confraternização foi cancelada após alguns participantes ameaçarem “quebrar tudo”.

A edição de hoje também deve ser dedicada a explicar para o público o que aconteceu após a eliminação de Thomaz Costa na noite de ontem. Quando Shayan retornou para a sede, o iraniano quis comemorar a vitória na roça mas acabou arruando treta com Vini Buttel e o ex da mãe de Neymar, com quem trocou cuspes no rosto.

Durante a discussão, o ex-jogador de futebol acertou o iraniano com uma garrafa, que lhe deu uma cotovelada para se defender. Como agressões físicas são extremamente proibidas dentro do reality show, ambos foram expulsos da atração.

Se caso a festa realmente ocorrer, será exibido apenas um flash ao vivo durante o programa de hoje. Os melhores momentos são exibidos apenas na edição de sábado, que também costuma ser mais curta. Somente quem é assinante do pay-per-view consegue assistir a confraternização na íntegra através dos nove sinais disponibilizados pela emissora.

Quem saiu da Fazenda 2022: veja lista dos eliminados e quem continua

Como acompanhar a festa ao vivo

Para acompanhar a festa de A Fazenda 2022, é necessário ser assinante do plano pago do Playplus, que tem custo de R$15,90 por mês. Os não-assinantes assistem apenas aos cortes dos melhores momentos mostrados na edição de sábado.

Quem tiver interesse em acompanhar o programa precisa acessar o PlayPlus no navegador do smartphone ou do computador (https://www.playplus.com/) e clicar em “faça um teste grátis”.

A plataforma oferece duas opções: a gratuita, que dá acesso apenas ao sinal da Record gratuitamente, e a paga, que contempla o pay-per-view. Escolha a segunda opção, que diz “Plano PlayPlus R$15,90” e insira um cartão de crédito para efetuar o pagamento, além de dados como nome, e-mail e crie uma senha.

Feito isso, vá até o menu de A Fazenda e escolha o sinal 1 – ou qualquer outro para ter acesso aos demais cômodos da sede.

Cronograma A Fazenda 2022

A festa fecha mais um ciclo de A Fazenda, que nesta semana teve três baixas em seu elenco. Sábado costuma ser um dia tranquilo no confinamento – as provas voltam apenas a serem realizadas no domingo, quando há a gravação da Prova de Fogo. No entanto, o público só acompanha os melhores momentos da competição na edição de segunda-feira.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: exibição dos principais momentos da convivência entre os peões + gravação da Prova de Fogo.

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo + escolha dos baieiros.

Terça-feira: formação de roça + leitura dos poderes do lampião.

Quarta-feira: prova do fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação ao vivo.

Sexta-feira: flash ao vivo da festa.

Quem ainda está em A Fazenda?

Cinco peões já foram eliminados do programa e dois foram expulsos. São eles: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui, Thomaz Costa, Thiago Ramos e Shayan Haghbin.

Entre as mulheres, ainda estão na competição: Bárbara Borges (atriz); Bia Miranda (neta de Gretchen); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Moranguinho (dançarina); Pétala Barreiros (influenciadora digital) e Ruivinha de Marte (influenciadora digital).

Os homens que estão no jogo são: André Marinho (cantor); Alex Gallete (ex-A Casa); Iran Malfitano (ator), Lucas Santos (ator), Pelé Milflows (rapper) e Vini Buttel (ex-De Férias com o Ex).