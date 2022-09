Peões do reality da Record são de diferentes gerações

Idade participantes A Fazenda 14: ranking do mais velho ao mais novo

A idade participantes A Fazenda 14 são bem diferentes entre os peões. Há quem tenha a idade mínima para participar do programa, como Bia Miranda, de 18 anos, e os veteranos, como Rosiane Pinheiro, que tem 48 anos. O choque de gerações é um dos pontos que costuma causar ‘fogo no feno’ entre os peões.

Qual a idade participantes A Fazenda 14?

Bia Miranda é a participante mais jovem de A Fazenda. A vencedora da dinâmica do paiol tem apenas 18 anos, idade mínima para entrar no programa. Do time dos novinhos também estão Thomaz Costa e Lucas Santos, ambos de 22 anos, a influenciadora digital Pétala Barreiros e o rapper Pelé Milflows, de 23.

Outra parte do elenco de A Fazenda 14 já passou da casa dos 40 anos. A mais velha entre os peões é a dançarina Rosiane Pinheiro, de 48. Depois dela, está a atriz Bárbara Borges e o cantor André Marinho, ambos com 43. Já Iran Malfitano está prestes a completar 41 anos no próximo mês.

Ao longo da história do reality show, o programa já teve participantes com mais idade. O participante mais velho de todas as edições de A Fazenda é o cantor Nahim, que esteve em A Fazenda: Nova Chance, em 2017, aos 65 anos.

A produção de A Fazenda 2022 costuma convidar famosos de idade, cultura, profissão e histórias diferentes justamente para causar conflitos entre eles – e costuma dar certo, já que o programa é cheio de barracos diariamente. No entanto, os participantes mais novos às vezes acabam sendo sendo mais populares e ganhando mais seguidores no Instagram do que os mais velhos.

Idade participantes A Fazenda 2022

Bia Miranda, 18 anos

Thomaz Costa, 22 anos

Lucas Santos, 22 anos

Pétala Barreiros, 23 anos

Pelé Milflows, 23 anos

Tiago Ramos, 24 anos

Ingrid Ohara, 25 anos

Ruivinha de Marte, 26 anos

Tati Zaqui, 28 anos

Kerline, 30 anos

Shayan Haghbin, 31 anos

Vini Buttel, 31 anos

Bruno Tálamo, 33 anos

Alex Gallete, 33 anos

Deolane Bezerra, 34 anos

Deborah Albuquerque, 37 anos

Iran Malfitano, 40 anos

Moranguinho, 41 anos

Bárbara Borges, 43 anos

André Marinho, 43 anos

Rosiane Pinheiro, 48 anos

Qual o signo dos participantes de A Fazenda 14?

Outro ponto levado bastante em consideração pelos internautas são os signos dos participantes. A casa do zodíaco mais presente no elenco deste ano é Capricórnio, com cinco representantes. Sagitário e Aquário vem em seguida, com quatro e três peões respectivamente.

Depois, estão os signos de Câncer, Gêmeos, Virgem e Libra com dois peões de cada uma. Os restantes dos peões estão distribuídos entre as demais casas do zodíaco.

Capricórnio – Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Pétala Barreiros, Shayan Haghbin

Sagitário – André Marinho, Ingrid Ohara, Lucas Santos, Tiago Ramos

Aquário – Bárbara Borges, Ruivinha de Marte, Tati Zaqui

Virgem – Bruno Tálamo, Vini Buttel

Gêmeos – Deolane Bezerra, Thomaz Costa

Câncer – Moranguinho, Rosiane Pinheiro

Libra – Iran Malfitano, Pelé Milflows

Touro – Kerline Cardoso

Áries – Bia Miranda

Que horas passa A Fazenda 14?

A Fazenda 2022 vai ao ar diariamente às 23h, horário de Brasília, na Record. A emissora também disponibiliza o pay-per-view através da plataforma de streaming Playplus, que oferece câmeras exclusivas durante 24 horas por dia para os assinantes. Para ter acesso, é necessário ter o plano pago de assinatura ao custo de R$15,90 por mês.

A partir da próxima segunda-feira, A Fazenda 14 começa a seguir o ritmo normal da programação e passa a realizar a Prova de Fogo, formação de roça e eliminação, que não aconteceram nesta primeira semana.

Neste ano, o vencedor do realiy show levará para casa o prêmio de R$1,5 milhão. Haverá ainda mais R$500 mil distribuídos entre os peões ao longo da temporada de acordo com o desempenho nas provas, entre outros prêmios.