Ingrid Ohara de A Fazenda 2022: quem é a influenciadora?

Ex-participante do “De Férias com o Ex”, ela é uma das brasileiras mais influentes do TikTok

Ingrid Ohara de A Fazenda 2022 tem 25 anos e foi confirmada no elenco do reality. Este não é o primeiro reality show da youtuber, atriz e influenciadora digital: ela já integrou o elenco do “De Férias com o Ex Celebs” (MTV), onde conquistou uma legião de fãs. Saiba mais abaixo!

Quem é Ingrid Ohara de A Fazenda 2022

Ingrid Ohara de A Fazenda 2022 se junta a outros nomes famosos no reality A Fazenda 14 — entre eles Deolane Bezerra, Thomaz Costa e Ruivinha de Marte.

Ela é youtuber, atriz, influenciadora digital e apresentadora do canal MTV. A artista acumula mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais. Ao longo do tempo, se destacou na internet com conteúdos sobre lifestyle, moda, beleza e vida fitness. Atualmente, faz parte do seleto grupo de brasileiros que possui um dos maiores perfis no TikTok.

Ingrid ganhou ainda mais notoriedade na TV quando participou da primeira temporada do “De Férias com o Ex Celebs”, em 2021. Na atração, ela causou ao lado de Maju Mazalli e Pedro Ortega, com quem formou um trisal. Após o fim do programa, foi contratada pela MTV para ser apresentadora da emissora.

A artista chegou a ser convidada para uma nova temporada de “De Férias com o Ex Celebs”, mas revelou publicamente que dispensou a proposta por não achar que era o momento certo em sua carreira.

Ingrid já trabalhou como atriz, sendo um dos filmes mais relevantes de sua carreira a comédia “Ilhados” (2021). Ela também teve pequenas participações em projetos internacionais, entre eles uma ponta no clipe da música “Blow That Smoke”, de Major Lazer.

Ingrid Ohara de A Fazenda 14 tem namorado?

Ingrid Ohara e o ex-namorado, o também youtuber WL Guimarães, terminaram o relacionamento em março de 2022 — eles estavam juntos desde o segundo semestre de 2022. O principal motivo do fim da relação foi a divergência de pensamentos dos dois.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, a influenciadora disse que ela e o ex eram “muito incompatíveis na forma de pensar”, e que ela “começou a ficar mal, e ele não entendia”.

Antes de WL Guimarães, Ingrid já teve affairs com Diego Gelio e a cantora Mirella.

Como assistir A Fazenda 2022 ao vivo?

