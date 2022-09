Kerline A Fazenda 2022: ex-BBB é mais uma confirmada da edição de 2022

Influencer ficou famosa com temporada de 2021 do Big Brother Brasil.

Kerline A Fazenda já é realidade! A loira está confirmada na décima quarta temporada do reality show rural da Record. A revelação aconteceu na noite de quinta-feira (8), durante a grande final de Ilha Record 2022. A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou o palco da atração ao lado de Mariana Rios e soltou spoilers sobre o elenco.

Quem é Kerline A Fazenda 2022?

Kerline Cardoso tem 30 anos de idade e é natural de Fortaleza, capital do Ceará. Modelo e influenciadora digital, ela ficou conhecida em todo país ao participar da edição de 2021 do Big Brother Brasil, uma das temporadas mais badaladas do reality show da Globo.

A jovem não ficou muito tempo no confinamento e foi eliminada logo no primeiro paredão da edição – berlinda que disputou contra Sarah Andrade e Rodolffo Matthaus. Kerline ficou poucos dias no programa, mas conseguiu fazer seu nome.

Logo na primeira semana de reality, a jovem acabou envolvida em uma confusão com o cantor e ator Lucas Penteado. O famoso pensou que poderia ter um affair com a modelo durante o programa, o que gerou um mal entendido. Após uma das primeiras festas da temporada, a dupla acabou em discussão, o que levou outros participantes a se envolverem.

Por conta da confusão, Kerline ficou na boca do povo. A briga com Lucas Penteado acabou rendendo muito choro e Kerline foi alvo de vários memes na internet. E falando em memes, quando anunciou a participação de Kerline A Fazenda, a apresentadora do reality da Record, Adriane Galisteu, brincou: “teremos Kerline chorando ou sorrindo na Fazenda”.

A piada fez referência a um dos memes mais famosos da loira no confinamento no BBB, em que ela chorava enquanto tentava falar. As brincadeiras na internet a compararam com cenas do filme de comédia As Branquelas e também com um personagem da animação Toy Story que tinha dificuldades para falar e às vezes “apitava” durante suas cenas.

Apesar de ser a primeira eliminada do BBB 21, o que costuma ser prejudicial ao participante – que às vezes mal é lembrado pelo público – Kerline se deu bem. Após deixar o programa, a modelo passou a trabalhar com várias marcas e conseguiu se estabelecer como influenciadora digital.

Hoje, a loira tem 1,5 milhão de fãs no Instagram, mais 420 mil seguidores no TikTok – com 4 milhões de curtidas em seus vídeos da plataforma – e mais de 600 mil fãs no Twitter. No Youtube, Kerline tem o Canal Kerline. Por lá, ela publicou alguns episódios do podcast PodLive, em que convidou famosas como Ste Viegas e Ariadna Arantes para um bate-papo.

Para conferir a participação de Kerline A Fazenda, é só sintonizar na TV Record a partir do dia 13 de setembro, às 22h45, estreia da nova temporada.

