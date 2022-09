Web pede saída do participante de A Fazenda 2022

Lucas A Fazenda 2022 expulso? Maus-tratos aos animais pode tirar peão do jogo

O comportamento de Lucas Santos vem causando revolta nos internautas, que pedem que o reality show tome providências contra o peão. Isso porque o ator está sendo acusado de maltratar os animais em A Fazenda 2o22 enquanto realiza suas tarefas. Nesta segunda, 26, ele levou uma bronca da produção pelos atos.

Lucas A Fazenda 2022 expulso? Produção chama atenção do ator

Nos últimos dias, os internautas pediram a expulsão de Lucas de A Fazenda pelo seu comportamento com os animais. No domingo, enquanto cuidava as vacas, o ator falou uma série de xingamentos para os animais, que repercutiram amplamente na web.

Enquanto mexia na orelha do animal, Lucas começou a dizer: “Filha da p*, quero que se f*da agora quando eu lhe descer a lenhada nas suas tetas”.

O ator voltou a xingar os animais enquanto estava cuidando dos bezerros. O próprio Lucas contou para Deolane o que havia falado para o bichinho, mas o sinal foi cortado na hora para que o público não ouvisse.

Diante dos xingamentos, a produção chamou o ator para conversar nessa segunda-feira. Lucas não aceitou muito bem a bronca e chamou a advogada para desabafar. “Estão falando que eu estou faltando com o respeito como os animais”, disse. “Manda ele vir descer essa porr… então. Onde é que a gente maltrata os bichinhos? A gente trata direito, limpa tudo para não deixar suja a parada para ele.”

Até o momento, a emissora não se pronunciou sobre uma possível expulsão de Lucas Santos. O reality show costuma ser bastante rígido em relação aos cuidados com os animais e não tolera maus-tratos. Em edições anteriores, participantes já levaram punições por destratarem os bichinhos.

Em 2019, o participante Viny Vieira jogou água em um galo durante a madrugada, o que causou uma punição para toda a casa – eles ficaram algumas horas sem gás e água encanada. O episódio causou revolta na web e faz até com que a apresentadora Xuxa, vegana e defensora dos animais, se pronunciasse.

A direção teve que alertar os peões que maus-tratos não eram admitidos que atitudes como essas poderiam acarretar em consequências graves.

