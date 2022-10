Lucas ganha Prova do Fazendeiro A Fazenda 2022 e escapa da roça

Lucas foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro nesta quinta-feira, 19. O peão superou os adversários no quiz de conhecimentos gerais e conseguiu chegar ao final do tabuleiro. Agora, Deolane, Thomaz e Shay disputam a preferência do público na 5ª roça.

O chapéu de fazendeiro já tem um novo dono! Lucas superou os adversários na disputa desta quinta-feira, 19, e escapou da berlinda em uma prova que envolvia inteligência.

Na prova desta semana, os peões participaram de um jogo de tabuleiro com um quiz de conhecimentos gerais. Os participantes tiveram que responder questões sobre ciência, matemática, artes, viagens e variedades. Quem acertasse, avançava um quadra. Quem errasse, permanecia no mesmo lugar. Também havia a possibilidade de avançar duas quadras caso o jogador acertasse qual peão da sede iria errar a resposta.

Com a vitória de Lucas, Deolane, Shay e Thomaz Costa estão na quinta roça de A Fazenda 2022. A decisão do público será anunciada na noite desta quinta-feira, 20, durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

Shayan Haghbin caiu na roça através da indicação da fazendeira Bia Miranda. Rival declarado da neta da Gretchen, o iraniano foi escolhido pela jovem, que justificou o seu voto listando algumas atitudes do iraniano que ela reprova.

Em seguida, Deolane Bezerra levou a maioria dos votos da casa. Ruivinha de Marte também foi bastante mencionada pelos peões, mas a advogada ainda assim teve o maior número de votos e ocupou o segundo lugar na berlinda. Ela puxou Thomaz Costa da baia, outro desafeto seu.

Por fim, Lucas Santos foi quem sobrou na dinâmica do resta um. O ator não foi salvo por nenhum dos seus aliados e acabou ocupando a quarta vaga na berlinda.

Após o fim da Prova do Fazendeiro e os 30 segundos que os peões têm para se defender, a votação para a roça desta semana estará aberta no R7. O público poderá escolher qual dos três peões devem permanecer no programa.

Para participar siga, os passos:

1- Acesse a página oficial de A Fazenda14 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14).

2- A votação já aparecerá logo na primeira página. Clique sobre a foto do jogador que você quer que fique no jogo – no reality, os fãs devem votar a favor de seu peão favorito.

3- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano” e confirme.

4- Em poucos segundos, o voto será computado. Para participar mais uma vez, clique em “votar novamente”.

Quem ainda está em A Fazenda 14?

Quatro peões já deixarem o programa. Ainda restam 17 jogadores em busca do prêmio de R$1,5 milhão:

Homens: Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Lucas Santos (ator); Tiago Ramos (ex-jogador de futebol); Pelé Milflows (rapper); Iran Malfitano (ator); André Marinho (cantor); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Thomaz Costa (ator); Alex Gallete (ex-A Casa).

Mulheres: Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Kerline Cardoso (ex-BBB); Moranguinho (dançarina); Deolane Bezerra (advogada); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Bia Miranda (neta da Gretchen).

Quem já foi eliminado: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro e Tati Zaqui.