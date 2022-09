Lucas Santos em A Fazenda 14: ex-ator de Carrossel confirmado

Jovem de 21 anos se junta ao colega Thomaz Costa no elenco do reality show

Lucas Santos Lucas Santos em A Fazenda 14: o ator de 21 anos, está confirmado em A Fazenda 2022, décima quarta temporada do reality show da Record TV. O ator, que participou do remake de “Carrossel” em 2012 como o personagem Paulo Guerra, se junto a outro ex-colega de elenco da novela, Thomaz Costa.

Quem é Lucas Santos em A Fazenda 14

Ator desde criancinha, Lucas Santos ganhou notoriedade na TV após integrar o elenco da novela infantil “Carrossel” — ao lado de nomes como Larissa Manoela, Maisa e Thomaz Costa.

Depois do famoso folhetim do SBT, Lucas atuou nas séries e filmes derivados da produção, como “Patrulha Salvadora”(2014), “Carrossel: O Filme”(2015) e “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina” (2016). Atualmente, ele faz parte de um quadro do “Programa do Raul Gil”.

Ao contrário de outros outros participantes confirmados de A Fazenda 2022 — como Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte —, Lucas não é conhecido por se envolver em polêmicas. O ator é bastante tranquilo em suas redes sociais e não está no centro de tretas.

Que horas começa A Fazenda na Record TV?

A Fazenda 2022 tem início a partir das 23h de segunda a sexta-feira. Nestes dias, o reality começa depois da reprise da novela “Amor Sem Igual”.

Nos fins de semana, o programa tem alterações na grade da Record TV. Aos sábados é exibido às 22h45, após a novela “Reis”. Já aos domingos acontece às 23h15, depois do “Domingo Espetacular” — este é o dia que a atração tem menor tempo no ar, mostrando apenas os momentos de convivência dos peões.

Qual a programação diária da Fazenda 14?

Nas segundas-feiras acontece a prova de fogo, quando os peões lutam pelo lampião do poder. Quando aberto no dia da votação da semana, o lampião traz vantagens ao vencedor da prova. A disputa é gravada no final de semana, por isso não é mostrada ao público na íntegra.

Nas terças-feiras, os participantes são levados ao deque e votam abertamente em seus adversários. Tudo acontece ao vivo.

Nas quartas-feiras, o reality também é ao vivo. Neste dia, é exibida a prova do fazendeiro: competem os peões que foram para a berlinda da semana. Um deles se salva e os demais competem pela preferência do público na roça. Nas quintas-feiras é definido quem sai do programa.

Nas sextas-feiras, é possível acompanhar os momentos mais importantes do confinamento após a eliminação da semana e o início da festa.

Aos sábados, são exibidas as partes mais relevantes da festa. Aos domingos, o público revê algumas cenas de convivência dos peões na casa.