Matheus Mazzafera na Fazenda 2022? Entenda a confusão

Desde que a nova temporada do reality show entrou no ar, parte do público vem confundindo Alex Gallete com Matheus Mazzafera na Fazenda 2022. Os dois são parecidos fisicamente, mas apenas Gallete faz parte do elenco do programa rural da Record.

Matheus Mazzafera na Fazenda 2022? Famoso se parece com Alex Gallete

Até parece fisicamente, mas Matheus Mazzafera não está em A Fazenda 14. Quem está competindo pelo prêmio de R$1,5 milhão é Alex Gallete, conhecido por ter participado do reality show A Casa em 2017.

Parte da web apontou a semelhança física entre os dois influenciadores assim que Alex foi confirmado. “Gente, tem uma cópia do Matheus Mazzafera na fazenda”, escreveu uma internauta. “Eu demorei pra perceber que o cara da Fazenda não é o Matheus”, se confundiu outra espectadora. “Oxi Matheus Mazzafera tá na fazenda é?”, questionou outro fã.

Alex Gallete tem 33 anos e é natural de São Paulo. Ele é ator, youtuber, influenciador digital e empresário, e é dono de uma loja de roupas na capital paulista. No Instagram, ele é seguido por mais de 600 mil pessoas.

Essa não é a primeira experiência do rapaz em realities shows. Em 2017, ele participou de A Casa, também na Record, no qual 100 pessoas ficavam confinadas em uma residência projetada para apenas quatro residentes, e chegou até a semifinal da competição.

Foi nessa época que ele se envolveu em uma polêmica com o apresentador Marcos Mion. Gallete acusou o famoso de trair sua esposa, Suzana Gullo, e até compartilhou supostos de prints de conversas com o global. O assunto, no entanto, não deu em nada e o casal segue junto até hoje.

Já Mazzafera é um influenciador digital e youtuber, seguido por mais de 5 milhões de pessoas no Instagram. Ele é famoso por entrevistar celebridades em seu canal no YouTube, que soma mais de 8 milhões de pessoas. No entanto, Matheus não tem nenhum envolvimento com a atual edição de A Fazenda.

Matheus Mazzafera na Fazenda 2022? Veja os comentários no Twitter:

Apenas eu on Twitter: “O que o Matheus Mazzafera tá fazendo na fazenda #PréEstreiaAFazenda pic.twitter.com/vx5r6Y6iro / Twitter” O que o Matheus Mazzafera tá fazendo na fazenda #PréEstreiaAFazenda pic.twitter.com/vx5r6Y6iro

Ha Na Kim 🌵 on Twitter: “SE VOCE COMPRAR O MATHEUS MAZZAFERA NA SHOPEE VEM O ALEX DA FAZENDA 22!! #EstreiaAFazenda / Twitter” SE VOCE COMPRAR O MATHEUS MAZZAFERA NA SHOPEE VEM O ALEX DA FAZENDA 22!! #EstreiaAFazenda

comentarista de reality on Twitter: “gente o matheus mazzafera tá na fazenda?#EstreiaAFazenda Deolane TODES shay pic.twitter.com/IOumQgmp8q / Twitter” gente o matheus mazzafera tá na fazenda?#EstreiaAFazenda Deolane TODES shay pic.twitter.com/IOumQgmp8q

Ana Carolina on Twitter: “mdsss, achei até hj q era o Matheus Mazzafera na a fazenda🤣🤣🤣🤣 / Twitter” mdsss, achei até hj q era o Matheus Mazzafera na a fazenda🤣🤣🤣🤣

Zé 🍋 on Twitter: “Toda vez q aparece algo desse Alex Galette em A Fazenda, eu acho q é o Matheus Mazzafera falando / Twitter” Toda vez q aparece algo desse Alex Galette em A Fazenda, eu acho q é o Matheus Mazzafera falando

Público aponta outras semelhanças

Além de Matheus Mazzafera e Alex Gallete, o público nas redes sociais vem apontando outras semelhanças entre os peões.

Alguns internautas dizem que Ingrid Ohara se parece com a influenciadora digital Blogueirinha, personagem criado por Bruno Matos. Ambas trabalham com a internet e são seguidas por milhões de pessoas no Instagram.

Ohara ficou conhecida ao participar do programa De Férias com o Ex, da MTV, se tornando apresentadora da emissora depois. Já Blogueirinha é famosa por seus vídeos engraçados no YouTube e Instagram.

Já Lucas Santos vem sendo chamado de “Álvaro”, influenciador digital que o público aponta ser parecido com o ator. O ator é conhecido por ter feito parte do elenco de Carrossel (2012), ao lado de Thomaz Costa, enquanto o influencer produz conteúdo de humor na internet.

Álvaro é um dos amigos de Gkay, Rafael Uccman e Lucas Rangel, que sempre aparecem em Reels e vídeos no TikTok juntos.

“Quanto será que a Record desembolsou pra conseguir colocar o alvxaro e a blogueirinha na fazenda 14 hein”, brincou um internauta. “Pensei que a Blogueirinha estava na fazenda”, escreveu outra espectadora.

Auriélio ᶜʳᶠ on Twitter: “Por um segundo achei q a bloguerinha e o Álvaro estavam na fazenda kkk#PreEstreiaAFazenda pic.twitter.com/5XwpaHN0mr / Twitter” Por um segundo achei q a bloguerinha e o Álvaro estavam na fazenda kkk#PreEstreiaAFazenda pic.twitter.com/5XwpaHN0mr

Brendaa on Twitter: “Nessa fazenda tem sósias do Álvaro, Matheus Mazzafera e da blogueirinha kkkk / Twitter” Nessa fazenda tem sósias do Álvaro, Matheus Mazzafera e da blogueirinha kkkk

meh~`*☆👖 on Twitter: “E a blogueirinha que foi confirmada na fazenda kkk #AFazenda pic.twitter.com/KtlFtCFuQg / Twitter” E a blogueirinha que foi confirmada na fazenda kkk #AFazenda pic.twitter.com/KtlFtCFuQg