MC Créu A Fazenda 14: funkeiro está no paiol

Cantor ficou famoso em 2008 com a Dança do Créu

MC Créu A Fazenda 14 é mais um participante que chega para tentar conquistar o voto do público no paiol. O cantor famoso pela Dança do Créu foi confirmado no reality show na noite desta segunda-feira, 12, mas só entrará para o jogo de fato se vencer a votação no R7.

Quem é MC Créu A Fazenda 14?

MC Créu é o nome artístico de Sérgio Campos, hoje com 44 anos. O cantor ficou famoso em 2008 com a faixa Dança do Créu, sucesso em todo país. Também foi ele quem lançou as ‘mulheres frutas’, como eram chamadas suas dançarinas. Hoje, ele é chamado de DJ Créu.

Uma das dançarinas mais famosas reveladas por Mc Créu foi Andressa Soares, conhecida como ‘mulher melancia’. Quem também ficou conhecida ao lado do cantor foi Ellen Cardoso, a moranguinho, que está no elenco principal de A Fazenda 14.

Créu foi um cantor de somente uma música de sucesso, sumindo da mídia nos anos seguintes, mas continua seguindo carreira artística. Em maio deste ano, ele lançou uma música em parceria com o ex-BBB Kaysar Dadour, que participou da 18ª edição do programa. Ele também laçou o videoclipe da faixa Corre Piranha, pela produtora Kondzillaz, em parceria com o DJ Pedrin, DJ LK da Escócia e DJ Breno.

A participação em A Fazenda, se ele conquistar a vaga no jogo, não será sua primeira experiência em realities shows. Créu participou da terceira temporada do Power Couple Brasil ao lado de usa esposa Lilian Simões. O casal, que está juntos há 26 anos, tem três filhos: Lucas de 22 anos, Duda de 15, e Gabriel de 14.

Em entrevista a Record antes de entrar no Power Couple, o cantor revelou que passou por um grave quadro de depressão. “Shopping, eu já não ia mais. Festa do Dia dos Pais na escola do meu filho, também. Mas entendia que meu cérebro estava contra mim mesmo. Ainda assim fui criando mecanismos para ficar na minha zona de conforto, ou seja, não saia para nada”, revelou.

Agora, Créu precisa do voto do público para entrar de fato em A Fazenda 2022. O cantor é um dos convidados do paiol, mas apenas um dos quatro famosos vão participar da nova temporada do reality show, que começa nesta terça-feira sob o comando de Adriane Galisteu. O resultado da votação do paiol deve sair ainda nesta semana.

