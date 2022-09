Moranguinho confirmada A Fazenda 2022: quem é Ellen Cardoso?

Moranguinho confirmada A Fazenda 2022 na manhã desta terça-feira, 6. Ellen Cardoso foi a primeira a ser revelada durante a coletiva de imprensa realizada pela Record. A famosa, que já foi ‘ring girl’, atualmente é casada com o cantor Naldo.

Quem é Moranguinho confirmada A Fazenda 2022?

A primeira confirmada em A Fazenda 2022 é Ellen Cardoso, também conhecida como Moranguinho. A famosa é considerada uma musa fitness, e ganhou o apelido de Moranguinho pelo seu corpo.

Atualmente, ela é casada com o cantor Naldo, famoso pelo hit ‘Amor de Chocolate’. O relacionamento da famosa com o artista já rendeu polêmicas ao longo dos anos. Juntos desde 2013, o músico já foi denunciado pela mulher, acusado de agressão e porte ilegal de armas em 2017. Moranguinho também já revelou durante uma entrevista ao podcast BarbaCast que ficou calma ao flagrar uma traição do marido. “Parei na frente dele, bem calmamente no meu vestido todo coladinho, cabelão jogado de lado, toda maquiada, e falei assim: ‘Para com essa p* agora’”, disse. Eles também já revelaram que gostam de chamar outras pessoas para a relação.

A dançarina tem 43 anos e também é influenciadora digital, com mais de 2 milhões de seguidores. Em suas redes sociais, ela compartilha cliques de sua rotina e ao lado da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ellen Cardoso (@moranguinhoreal)

