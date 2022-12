Naldo e Morango: as polêmicas do casamento antes de A Fazenda 2022

Naldo e Morango estão juntos desde 2010, entre algumas idas e vindas. O casal, que tem uma filha de 7 anos, já protagonizou muitas polêmicas na mídia, incluindo traição e agressões por parte do cantor. Mesmo após a prisão do famoso, os dois reataram o casamento e seguem juntos até hoje.

Início do namoro de Naldo e Morango

O namoro de Naldo e Morango foi oficializado logo após o fim do casamento do cantor com Branka Silva e já rendeu polêmicas na época. Isso porque circularam boatos na imprensa de que a voz de 'Amor de Chocolate' teria deixado sua ex-mulher justamente para viver com a dançarina, por quem se apaixonou durante as gravações de um clipe.

Em entrevista ao jornal Extra na época, Branka afirmou que foi traída por Naldo e Moranguinho. "Faz um mês que Naldo me procurou me propondo fingir um romance com a Moranguinho para atrair mídia. Eu não aceitei e disse para ele tirar as coisas daqui de casa porque iria queimar tudo. Ele foi para a casa da mãe, mas vive em São Paulo com a Moranguinho [...] Fiz tudo por ele. E ele me apunhalou pelas costas", disse. Ao jornal, o cantor negou a versão da ex-mulher e disse que pediu para terminar o relacionamento antes de ficar com a dançarina.

Já em 2022, em A Fazenda, Moranguinho também deu alguns detalhes sobre o início de seu relacionamento. "Eu e Ronaldo não tivemos nem namoro. A gente meio que se embolou e foi morar junto. Porque eu era daqui e ele do Rio", disse.

A dançarina contou que o casal encontrou dificuldades no início da relação devido a distância. "Dava uma saudade maluca, do nada. Pegava o voo de 1h hora da manhã e ia pro Rio, mas começou a ficar complicado", contou.

Caso de violência doméstica

Em dezembro de 2017, Naldo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e também por ter sido denunciado pela esposa por agressão. Segundo a dançarina, o cantor a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo durante uma briga. Ela também afirmou, em depoimento prestado na delegacia, que as agressões já aconteciam desde o início do relacionamento, motivadas por ciúmes.

Após a denúncia de Moranguinho, a polícia obteve informações que o cantor guardava uma arma não registrada em casa. Naldo foi preso, mas liberado após pagamento de fiança.

Em junho de 2018, o cantor foi condenado a quatro meses de detenção pelas agressões cometidas contra Moranguinho, mas não precisou cumprir a condenação. Naldo teve que participar de um grupo reflexivo para homens "nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Traição de Naldo

Mesmo após o episódio da agressão e a condenação de Naldo, Moranguinho e o cantor reataram o relacionamento e estão juntos até hoje.

Em agosto deste ano, a dançarina contou que flagrou uma traição de Naldo, que estava pedindo fotos de outra mulher nua na internet. "Respirei, contei até dez e estava me arrumando, escolhi a melhor roupa. Desci e estava ele sentado no sofá da sala com o telefone na mão. Parei na frente dele, bem calmamente no meu vestido todo coladinho, cabelão jogado de lado, toda maquiada, e falei assim: 'Para com essa p*rra agora'", disse.

Moranguinho em A Fazenda 2022

Moranguinho chegou até a reta final de A Fazenda 2022. Após a saída de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, que desistiram da competição pelo prêmio milionário, a dançarina e Bia Miranda foram as únicas do time A que permaneceram no jogo.

A desistência de Deolane e de Pétala repercutiu bastante nas redes sociais. Quem também deu seu pitaco foi Naldo, dizendo que não iria "resgatar" a esposa do programa. "É um jogo. No mínimo, espírito esportivo tem que ter. Saber ganhar e saber perder. Chega de mau-caratismo, de baixo nível. O Brasil viu três meses de mau-caratismo, de falta de posicionamento correto de uma família. Vou largar o laço aqui", começou. "Respondendo a todo mundo que está aí: não vou tirar Ellen da casa. Ela é adulta, sabe muito bem as responsabilidades que tem".

No entanto, a fala de Naldo gerou comentários negativos na web. Os internautas relembraram o caso de violência doméstica e também quando o cantor afirmou que tiraria sua esposa do jogo caso Mc Créu vencesse a votação do paiol.

Recentemente, os peões receberam recados de seus familiares. Quem gravou o vídeo para Moranguinho foi Naldo, ao lado da filha do casal.