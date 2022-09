O que tem na Fazenda 14 hoje e horário da 1ª formação de roça

A primeira formação de roça é o que tem na Fazenda 14 hoje. Nesta terça-feira, 20, os peões se reúnem na área externa da sede para decidir quem serão os jogadores que vão enfrentar a votação popular. Um deles dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na quinta-feira.

Confira Fotos dos participantes da Fazenda 2022 e acompanhe as últimas notícias da Fazenda no DCI.

O que tem na Fazenda 14 hoje, terça-feira

O público acompanha nesta terça, a partir das 23h (horário de Brasília), a primeira formação de roça de A Fazenda 14. Assim como nos anos anteriores, os quatro roceiros serão escolhidos através da indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e resta um. Há ainda os poderes do lampião, que podem mudar completamente o destino dos roceiros.

O programa deve começar mostrando tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas entre os peões antes de chamá-los ao vivo para a votação. Como de costume, eles se reúnem na área externa da mansão para dar início à dinâmica.

A formação da roça começa com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Lucas Santos. Em seguida, Galisteu dá inicio a votação aberta. Cada peão deve votar em um rival e justificar o seu voto, o que costuma render muitas tretas no ao vivo.

O peão que receber mais votos dos colegas ocupa a segunda vaga na berlinda e ganha o direito de puxar alguém da baia com ele. O baieiro escolhido inicia a dinâmica do resta um: ele escolhe um colega para salvar da roça, que escolhe outro e assim por diante. O último que sobrar será o quarto roceiro.

Vale lembrar que há ainda os poderes do lampião. Iran Malfitano, vencedor da Prova de Fogo, deverá ler os pergaminhos da Chama Vermelha e da Chama Amarela e escolher uma delas para ficar para si e outra para passar para um colega. Os poderes só serão lidos em voz alta para todos os peões sob o comando de Adriane Galisteu.

A votação para o público ainda não será aberta pois amanhã, 21, os quatro roceiros disputam a Prova do Fazendeiro e um deles escapará da votação popular.

Votação A Fazenda 14 é que dia? Público vota a partir de quarta-feira

Quem o fazendeiro vai indicar?

Lucas Santos já declarou voto em Deborah Albuquerque. Em conversa com Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Moranguinho na noite de sábado (17), o ator disse que a ruiva precisa “acordar para vida”. “Eu vou dizer que não é possível uma pessoa ser tão dissimulada e sustentar um jogo tão sujo a ponto de querer fazer intriga com cada pessoa dentro da casa, colocar uma contra a outra”, comentou.

Ao longo da primeira semana, Deborah e Deolane já criaram uma grande rivalidade, com direito a brigas frequentes e muitas ofensas. A peoa seria um alvo certo da advogada, mas está na baia e não pode ser escolhida pelos peões durante a votação.

O ator voltou a reforçar durante outra conversa na segunda-feira que sua indicação já está definida e que seu discurso já está até pronto.

Quando é a Prova do Fazendeiro em A Fazenda?

A Prova do Fazendeiro será realizada na quarta-feira, ao vivo. Apenas os quatro roceiros participam da disputa pelo chapéu e quem vencer se livra da votação popular. A competição pode envolver habilidade, sorte, agilidade ou força. O todo poderoso da semana também distribui as tarefas da semana e desfruta do Rancho do Fazendeiro.

Após o fim da disputa, os três roceiros terão 30 segundos para defender suas permanências no programa. Em seguida, a votação é aberta. O público terá um pouco mais de 24 horas para votar no R7 e escolher quem merece ficar no reality show.

O resultado será anunciado durante o programa ao vivo na quinta-feira, pela apresentadora Adriane Galisteu. Será eliminado quem tiver a menor porcentagem de votos para ficar.