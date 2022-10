O que tem na Fazenda domingo e que horas começa hoje ao vivo (2/10)

O programa de hoje, 2, é bastante curto. O reality show fica no ar por apenas 15 minutos e mostra apenas um compilado de cenas da convivência dos peões nas últimas horas. As provas só voltam a ser exibidas a partir de segunda-feira. Mas afinal, o que tem na Fazenda domingo?

O que tem na Fazenda domingo na Record?

A convivência entre os peões é o que tem na Fazenda domingo. O programa começa às 23h, horário de Brasília, e termina às 23h15, tendo apenas 15 minutos de duração.

No domingo, o público acompanha os principais momentos da convivência entre os peões. Também é possível que ocorra algum jogo da discórdia, como aconteceu na semana passada, mas apenas os principais momentos são mostrados para a audiência.

Hoje também será gravada a Prova de Fogo, mas a disputa é exibida para os espectadores apenas na segunda-feira. Somente quem é assinante do pay-per-view consegue acompanhar o sorteio e parte da competição através do Playplus, plataforma de streaming da emissora.

Os fãs que acompanham o reality show pela plataforma conseguem saber o resultado da disputa antes da prova ser exibida amanhã na edição.

A Prova de Fogo define quem será os donos dos poderes do lampião. Na terça-feira, o vencedor da disputa escolherá uma chama para si e deverá passar a outra para um colega ou rival, dependendo do que estiver escrito. O poder da Chama Vermelha é escolhido pelo público, enquanto a Chama Amarela é determinada pela produção. Ambas podem alterar o resultado da roça ou a dinâmica da escolha dos roceiros.

Nas últimas horas, não aconteceram muitas emoções em A Fazenda. Na manhã de sábado, Tiago Ramos sumiu da sede após pedir para sair do programa enquanto estava alcoolizado no pós-festa. O peão foi acolhido pelos colegas, mas acabou indo conversar com a produção.

O sumiço do modelo preocupou os colegas de confinamento e o público, que acharam que ele havia deixado o programa, mas o ex-jogador só estava recebendo atendimento médico. A situação foi esclarecida para o público no último sábado.

Ingrid Ohara participa do programa Hora do Faro

Neste domingo, a eliminada semana, Ingrid Ohara, participa do programa Hora do Faro, marcado para começar às 15h45, horário de Brasília.

A peoa participa do quadro A Fazenda – Última chance, onde responderá perguntas dos jornalistas sobre sua breve passagem pelo reality show. O apresentador também promove uma dinâmica com o eliminado, com a participação dos peões da sede, para “lavar a roupa suja” entre os jogadores.

Quem não quiser esperar até o programa de segunda-feira para assistir a terceira Prova de Fogo da temporada por acompanhar a disputa pelo pay-per-view.

As câmeras 24 horas estão disponíveis para os assinantes do Play Plus. O plano tem custo de R$15,90 por mês e pode ser pago com cartão de crédito ou carteiras digitais. São disponibilizados nove sinais para os espectadores, um em cômodo ou área externa de A Fazenda. Geralmente, as provas são exibidas no sinal 1, o principal, mas vale a pena checar os demais no momento da competição.

Vale lembrar que a Prova de Fogo não tem hora certa para começar, mas costuma acontecer no início da tarde.

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2- Opte pelo ‘Plano Playplus R$15,9o’, preencha os dados solicitados pela plataforma e faça o pagamento.

3- Após a conclusão do preenchimento do cadastro e do pagamento, acesse o menu de A Fazenda na tela principal e escolha o sinal em que a prova está sendo exibida.

Cronograma A Fazenda 2022

A partir de segunda-feira, um novo ciclo começa em A Fazenda 2022 com a Prova de Fogo, definição dos peões da baia, formação da roça, Prova do Fazendeiro e eliminação. A semana termina com a festa para os peões confraternizarem entre si.

Segunda-feira, 3 de outubro: exibição da Prova de Fogo e definição da baia para o público.

Terça-feira, 4 de outubro: formação de roça. Os peões são escolhidos através da indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e dinâmica da baia.

Quarta-feira, 5 de outubro: prova do fazendeiro. O vencedor da disputa se livra da roça e se torna o novo dono do chapéu.

Quinta-feira, 6 de outubro: eliminação ao vivo. O mais votado deixa o programa.

Sexta-feira, 7 de outubro: flash da festa ao vivo.

Sábado, 8 de outubro: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo, 9 de outubro: convivência entre os peões.