A Fazenda 2022: o que tem na Fazenda hoje, dia de festa (23/09)

O que tem na Fazenda hoje é a segunda festa da temporada! Nesta sexta-feira, 23, os peões curtem mais uma noite de música na sede do reality show em Itapecerica da Serra. O público acompanha apenas um rápido flash ao vivo hoje, já que os melhores momentos vão ao ar somente no sábado.

O que tem na Fazenda hoje?

A segunda festa do reality show acontece nesta sexta. Os peões vão curtir uma balada com tema “sofrência sertaneja”, com uma playlist recheada de hits dos maiores artistas do gênero. Desta vez, a emissora não divulgou detalhes sobre a decoração.

O público acompanhará apenas um rápido flash da comemoração. Às sextas, o programa dura apenas 15 minutos, começando às 23h e sendo encerrado às 23h15. Será apenas na edição de sábado que será exibido os melhores momentos da festa e do pós-evento, que costuma render muitas tretas entre os peões.

O que tem na Fazenda hoje também são os principais momentos da convivência entre os peões nas últimas 24 horas e a repercussão entre eles sobre a saída de Bruno Tálamo na primeira roça da temporada. Logo depois do fim do programa ao vivo, Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte discutiram. A advogada começou a mandar indiretas para o grupo rival enquanto eles comemoravam a volta de Deborah Albuquerque da roça, e a influenciadora digital não gostou do que ouviu. As cenas devem ser exibidas hoje.

Apesar do programa ser mais curto, o público pode acompanhar pela internet a live do eliminado com Bruno Tálamo, às 21h (horário de Brasília), nas redes sociais do programa e no Playplus, plataforma de streaming da emissora.

Lucas Selfie comanda a entrevista com Bruno Tálamo mais uma vez – ontem, eles já conversaram na Cabine de Descompressão logo após o fim do programa ao vivo. O apresentador irá fazer perguntas sobre os principais momentos do jornalista no programa, que incluem desavenças com Kerline Cardoso, Alex Gallete e Tiago Ramos.

Como assistir A Fazenda 2022 24 horas?

Para acompanhar A Fazenda 2014 durante 24 horas e assistir o evento na íntegra, é necessário ser assinante do plano pago do Playplus, plataforma de streaming. O pay-per-view dá acesso à nove câmeras, espalhadas por diferentes cômodos do reality show.

Para assinar, acesse o portal do PlayPlus ou baixe o aplicativo em seu smatphone. Depois, clique em ‘Plano Playplus R$15,90’ e coloque as informações solicitadas pelo sistema (nome, e-mail, criação de uma senha e dados de cobrança). Feito o cadastro, faça o seguinte caminho:

1- Vá na página inicial do Playplus;

2- Clique em ‘No ar’ no canto inferior e em ‘A Fazenda’;

3- Todos os sinais aparecerão na tela. Clique em ‘sinal 1’ para assistir a principal câmera do reality ou navega entre as demais opções para ver o que está acontecendo em outros cômodos da sede.

A Fazenda 2022: o que vai passar nos próximos dias

A Fazenda 2022 volta com a exibição de provas e dinâmicas entre os peões somente na próxima segunda-feira. No fim de semana, os programas tem duração de apenas 15 minutos e mostram um breve compilado dos principais momentos.

No sábado, o público assiste as cenas mais importantes da festa. Já no domingo à tarde, os peões participam da Prova de Fogo. Os assinantes do pay-per-view podem acompanhar o sorteio da disputa e descobrir quem é o novo dono lampião do poder. No entanto, a prova só é exibida para o público no programa de segunda-feira.

Na edição de domingo, são exibidas apenas as principais conversas e momentos de convivência entre os peões nas últimas horas.

Um novo ciclo começa na segunda-feira, com a exibição da Prova de Fogo. Também será aberta a votação no R7 para que o público escolha qual será o poder da Chama Vermelha. Na terça, os peões se reúnem para formar a segunda roça da temporada, seguida da Prova do Fazendeiro na quarta-feira e de eliminação na quinta.

Bruno Tálamo participa de A Fazenda – Última Chance

A partir de domingo, 25, o quadro A Fazenda – Última Chance volta a ser exibido no programa A Hora do Faro. Quem participa desta vez é Bruno Tálamo, primeiro eliminado da atual temporada. O jornalista vai bater um papo com os jornalistas Leo Dias, Chico Barney e Keila Jimenez, além de Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda 13, sobre sua breve passagem pelo programa.

No quadro, que já foi gravado, o jornalista descobre tudo o que foi falado pelas suas costas no programa e participa do “jogo das plaquinhas”, na qual ele distribuiu qualidades e defeitos para seus ex’s colegas de confinamento.

No pequeno spoiler divulgado pela emissora nesta tarde, já se sabe que Bruno deu a plaquinha de “desiquilibrada” para Deolane, “cansativa” para Deborah, “baba-ovo” para Tiago, “manipuladora” para Bia Miranda” e “dúvida” para Pétala Barreiros.

Ele participa também da “Máquina da Verdade”, para saber se está dizendo a verdade ou não através da análise de um especialista, e faz uma transmissão de vídeo com os participantes do reality show.