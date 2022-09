Paiol A Fazenda 2022: resultado da enquete de quem entra hoje

Nesta quinta-feira (15), mais um competidor vai entrar no confinamento do reality show rural da Record. Um dos cincos participantes do Paiol A Fazenda 2022 vai ser o grande escolhido do público e começará sua jornada na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

MC Créu, Claudia Baronesa, Bia Miranda, Suzi Sassaki e André Santos competem pela vaga. Quem vai vencer? O DCI decidiu conferir as parciais da votação para descobrir quem tem mais chances.

Quem vai ganhar o Paiol A Fazenda 2022?

Por enquanto, Claudia Baronesa e MC Créu são apontados como os favoritos do público na enquete do UOL. A parcial aponta a empresária em primeiro lugar, mas o MC está em sua cola.

Enquanto a loira soma 30,82% dos votos da parcial do Paiol A Fazenda 2022, o MC soma 30,74% dos quase 5 mil votos computados até agora – uma diferença de apenas 0,08% entre eles. O terceiro lugar é de Bia Miranda, que tem 22,75% dos votos e ainda tem chances de se recuperar.

Já André Santos e Suzi Sassaki estão bem longe do topo da votação e aparecem com poucas chances de venceram a disputa. Na parcial, André soma 9,92% dos votos e Suzi tem apenas 5,77% do favoritismo do público.

Por outro lado, na enquete do Notícias da TV, Claudia Baronesa não é favorita e a briga está entre MC Créu e Bia Miranda. Nesta votação sobre o Paiol A Fazenda 2022, o MC assume o primeiro lugar com folga, somando 69,66% dos votos.

Na segunda posição, Bia Miranda tem 17,47% dos votos e Claudia aparece em terceiro com 9,28%. Nesta parcial, André e Suzi continuam na lanterna, o jogador com 2,62% e a atriz com apenas 0,97%.

Histórico da votação do Paiol A Fazenda 2022

UOL – 10h20

André Santos: 9,92%

Bia Miranda: 22,75%

Claudia Baronesa: 30,82%

MC Créu: 30,74%

Suzi Sassaki: 5,77%

UOL – 08h30

André Santos: 9,95%

Bia Miranda: 22,78%

Claudia Baronesa: 30,84%

MC Créu: 30,81%

Suzi Sassaki: 5,62%

Notícias da TV – 10h20

André Santos: 2,62%

Bia Miranda: 17,47%

Claudia Baronesa: 9,28%

MC Créu: 69,66%

Suzi Sassaki: 0,97%

Como votar

Para ajudar MC Créu, Claudia Baronesa, Bia Miranda, Suzi Sassaki ou André Santos no Paiol A Fazenda 2022 é necessário votar no site oficial da Record, o R7. Não é necessário ter conta no site para conseguir votar, mas é bom lembrar que apenas votos em território nacionais são válidos.

O primeiro passo para conseguir votar no Paiol A Fazenda 2022 é acessar o link https://www.r7.com/ e depois clicar na aba A Fazenda 14, no canto superior esquerdo do site.

Clique na votação do Paiol A Fazenda 2022 e escolha quem você quer ajudar. Já escolheu? Agora siga os dois últimos passos:

1 – Selecione a caixinha “sou humano”

2 – Aperte o botão “votar”

Se quiser votar mais vezes é só repetir o passo a passo novamente. A votação será encerrada no programa ao vivo desta quinta-feira (15). A apresentadora Adriane Galisteu vai revelar ao público quando a enquete do R7 for finalizada e então revelará o nome do vencedor da disputa.

Que horas começa A Fazenda 14 hoje?

Para não perder a grande decisão do Paiol A Fazenda 2022, é necessário conferir o programa ao vivo desta quinta-feira. Segundo a programação oficial da Record TV, o início do episódio de hoje do reality show será às 23h00, depois da reprise da novela Amor sem Igual.

O programa terá uma hora e meia de duração e terminará por volta das 00h30, horário do Jornal da Record – 24h. É esperado que o vencedor da dinâmica entre no confinamento ainda hoje. O escolhido do público se tornará o 21º participante da temporada e poderá competir pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para assistir ao vivo e gratuitamente, é só sintonizar na Record TV no horário do programa por um aparelho de televisão ou usar a aba “No Ar” do Playplus para assistir a programação em tempo real do canal pela internet.

Participantes da sede e do Paiol já participaram de dinâmica sobre impressões dos confinados: Veja como foi:

Dinâmica das impressões dos paioleiros sobre os peões causa climão na Sede | A Fazenda 14

