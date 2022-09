Parcial da enquete A Fazenda 2022 aponta eliminação de Bruno

A parcial da enquete A Fazenda 2022 já mostra quem deve ser o primeiro eliminado do reality show. Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Deborah Albuquerque disputam a preferência do público nesta quinta-feira, mas um deles deixará a competição por R$1,5 milhão esta noite.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Bruno, quem fica?

Parcial da enquete A Fazenda 2022 mostra quem sai

Bruno Tálamo é quem deve deixar A Fazenda 2022, de acordo com a parcial da enquete A Fazenda 2022 do UOL. Em consulta realizada às 00h30h, nesta quinta-feira, o jornalista tem o menor percentual de votos para ficar e soma apenas 18,36% dos votos. Ao contrário de Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, que se destacaram nos primeiros dias, o repórter ainda não mostrou a que veio e não conseguiu muito engajamento do público nos primeiros minutos de votação.

Já Deborah Albuquerque está na liderança, com 41,86% dos votos e por enquanto não corre riscos de deixar a competição. Por ser uma participante polêmica, parte do público acredita que a ruiva ainda possa causar muito ‘fogo no feno’ no reality. Tiago Ramos está em segundo lugar e também não deve sair por enquanto, com 39,78% dos votos para ficar.

Já na enquete do DCI, Bruno e Deborah estão praticamente empatados. O jornalista está em segundo lugar com 26,3% dos votos, enquanto a ex-Power Couple vem logo atrás com 24,7% dos votos. Até agora, já são mais de 3 mil votos.

Vale lembrar que ambas as enquetes são extraoficiais e não possuem influência sobre o resultado oficial da votação. Os votos são contabilizados apenas no R7.

Quem escapou da roça na Prova do Fazendeiro?

Shayan Haghbin foi quem escapou da roça nesta quarta-feira. O empresário levou a melhor e superou os adversários em uma prova que exigiu habilidade e agilidade.

A formação de roça aconteceu ontem, terça-feira, e levou Shayan Haghbin, Deborah Albuquerque, Bruno Tálamo e Tiago Ramos para a votação popular:

Indicação do fazendeiro: Lucas Santos escolheu Deborah Albuquerque para ir para a roça, sob a justificativa de que a peoa usa de falsidade e vitimismo no jogo. Ele já havia revelado para os outros peões ao longo dos dias que mandaria a ex-Power Couple para a berlinda.

Votação da casa: Tiago Ramos recebeu o maior número de votos dos peões, com 10 indicações. O modelo foi alvo dos colegas após se desentender com parte da casa e por ter até cogitado desistir do programa depois da primeira festa.

Puxada da baia: Bruno Tálamo foi o escolhido por Tiago Ramos. Chateado, chamou o ex da mãe de Neymar de “traíra” e “Judas”.

Resta um: Iran Malfitano usou o poder da Chama Amarela para se salvar da dinâmica e começar o resta um. O único que não foi salvo foi Shayan, que ocupou o quarto banquinho da roça.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda começa às 23h, horário de Brasília, na Record. O público tem até a noite de quinta-feira, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem ao vivo, para votar na roça.

No programa desta quinta-feira, será mostrado os principais momentos da convivência entre os peões após a Prova do Fazendeiro realizada na quarta. A escolha do novo mandachuva da semana altera bastante os ânimos do jogo, principalmente por ser um dos roceiros que escapou.

O programa exibe um compilado das principais tretas e conversas entre os peões. Na quinta, enquanto os peões estão no deck, Galisteu faz algumas perguntas em relação ao jogo e a convivência que podem ser ouvidas pelos demais jogadores que estão na sede para colocar ainda mais de ‘fogo no feno’.