Parcial da Fazenda 2022 aponta quem vence entre Babi, Bia e Iran

Depois de um árduo caminho, Barbara Borges, Iran Malfitano e Bia Miranda chegaram na reta final do jogo. O trio compete pelo prêmio de R$ 1,5 milhão que será entregue amanhã, quinta-feira (15). Enquanto isso, conferimos a parcial da Fazenda nesta manhã de quarta-feira (14) para conferir quem vem sendo apontado como campeão até o momento.

+Enquete A Fazenda 2022 da final: quem deve ganhar o reality? Relembre trajetórias dos peões

Quem vence - Como está a parcial da Fazenda agora?

Babi é apontada como campeã por todas as parciais que consultamos nesta manhã de quarta (14), na faixa das 07h00. Nas enquetes do DCI, UOL e Diário do Nordeste, a atriz lidera.

Histórico de votos

UOL - 07ho0

Babi: 51,88%

Bia: 44,88%

Iran: 3,25%

DCI - 07ho0

Babi: 54,3%

Bia: 42,6%

Iran: 3,1%

Diário do Nordeste - 07ho0

Babi: 67,3%

Bia: 28,8%

Iran: 3,9%

Na parcial da Fazenda 2022 do UOL, Babi está em primeiro com 51,88% da preferência do público. Ela é seguida por Bia Miranda, que tem 44,88% dos 1600 votos computados até agora. Iran Malfitano está distante das duas adversárias de berlinda e soma apenas 3,25% na lanterna.

No DCI, o cenário é o mesmo. A briga pelo pódio está entre Babi e Bia. A atriz é a primeira colocada com 54,3% e a neta de Gretchen aparece em segundo com 42,6% do favoritismo. Já Iran aparece com uma porcentagem bem baixa na parcial da Fazenda, com apenas 3,1% dos mais de 105 mil votos somados.

Na parcial da Fazenda do Diário do Nordeste nada muda. Barbara Borges é a líder com 67,3% dos mais de 4700 votos contabilizados. Bia Miranda vem na segunda colocação com 28,8% da preferência popular e Iran se distancia das duas, somando apenas 3,9% dos votos na última colocação.

Quem ficou de fora da final com a última roça?

Pelé Milflows não ganhou a chance de disputar a grande final ao lado dos colegas. O rapper foi eliminado na última roça da temporada, que teve resultado na noite de terça-feira (13). O peão recebeu apenas 5,88% dos votos do público, o que não foi suficiente para se manter no jogo.

Esta foi a primeira roça em que Pelé competiu. Durante o jogo, o músico conseguiu escapar das votações populares do programa em todas as vezes que pisou na berlinda. Nas duas ocasiões em que foi parar na disputa por permanência em uma formação de roça, ele venceu a prova do fazendeiro e escapou - até mesmo na roça falsa.

Além disso, na última semana de programa, ele foi o vencedor da prova especial da temporada, que estava recheada de prêmios e trouxe os eliminados para uma disputa. Assim, ele ficou de fora da penúltima roça. No entanto, a última roça da edição colocou todos os participantes restantes na berlinda e assim ele não conseguiu escapar. Na votação, Pelé acabou se dando mal e deixou o jogo.

Veja como foi a noite de eliminação que tirou o rapper do jogo:

Vote também

Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano merece vencer?

Enquete A Fazenda 2022 R7: Bárbara deve ser a campeã?

Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda deve ganhar?