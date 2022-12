Parcial da Fazenda 2022 + UOL: quem sai hoje na 12ª roça?

Bia Miranda, Mulher Moranguinho e André Marinho competem na 12ª roça de A Fazenda 2022. Para ajudar o leitor a saber como está a votação, consultamos as principais enquetes sobre a roça para chega a Parcial da Fazenda 2022. Adiantamos que o grupo A pode perder seu penúltimo integrante.

Como está a parcial da Fazenda 2022 sobre a 12ª roça?

Até agora, a peoa Moranguinho é a participante menos votada para continuar em A Fazenda 2022 e, portanto, mostra ter menos chances de continuar no reality.

Na parcial da Fazenda 2022 do UOL, a participante soma apenas 16,34% dos votos e assume a lanterna da votação. Em segunda lugar, aparece Bia Miranda com 33,33% do favoritismo na 12ª roça. Quem lidera a enquete é André Marinho, que tem 50,32% dos votos.

Na parcial da Fazenda 2022 do Jornal DCI, o cenário se repete. André Marinho é o primeiro colocado e soma 57,2% do favoritismo do público para vencer a disputa. Bia Miranda respira com um pouco mais de tranquilidade e assume o segundo lugar com 36,2% dos votos. Já Morango tem o pior percentual, apenas 6,6% dos votos na enquete.

Na enquete do Notícias da TV, o cenário também é desfavorável para Moranguinho, que tem apenas 8,82% dos votos por lá. Bia está em segundo com 27,56% e André Marinho se dá bem, com 63,62% dos votos até agora narcial da Fazenda 2022 do site.

UOL - 07h00

André Marinho: 50,32%

Bia Miranda: 33,33%

Moranguinho: 16,34%

DCI - 07h00

André Marinho: 57,2%

Bia Miranda: 36,2%

Moranguinho: 6,6%

Notícias da TV - 07h00

André Marinho: 63,62%

Bia Miranda: 27,56%

Moranguinho: 8,82%

Essas consultas foram realizadas às 7h da manhã de quinta, dia de eliminação, e como as posições de quem sai podem se alterar ao longo do dia, vamos atualizar as informações até o horário do anúncio do eliminado.

Quem é a fazendeira e qual o cronograma da final?

A atriz Barbara Borges foi a sortuda que conseguiu escapar da 12ª roça e por isso não aparece na parcial da Fazenda 2022 desta semana. A loira venceu a prova do fazendeiro de quarta-feira (7) e assumiu o chapéu de chefona do confinamento pela segunda vez no confinamento.

A peoa derrotou André Marinho e Moranguinho em uma disputa que funcionava como quiz. Bia Miranda ficou de fora da briga porque foi vetada por Babi durante a noite de formação de roça, na terça (6). Veja como foi:

Além da 12ª roça, que será definida hoje entre Morango, Bia e André, mas duas berlindas irão ocorrer nos dias finais de A Fazenda 2022. Uma será formada no domingo (11) e a outra na segunda-feira (12).

Adriane Galisteu explicou que será da seguinte forma: no domingo, todos os participantes retornarão ao confinamento para participar de uma prova que contará com uma série de prêmios. Além de presentear os peões, essa prova vai definir quem entre os cinco participantes restantes da temporada está na roça especial.

Na segunda, alguém será eliminado e então será formada uma roça surpresa. A nova eliminação será na terça-feira (13). Ao final da última eliminação, estarão definidos os 3 finalistas da temporada. A grande final será na quinta-feira (15).

