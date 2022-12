PARCIAL DA FINAL: porcentagem quem ganha A Fazenda 2022 hoje

O grande dia chegou! Na noite desta quinta-feira (15), o público irá descobrir quem entre Barbara Borges, Iran Malfitano ou Bia Miranda entrará para a lista de vencedores do reality show rural da Record TV. Enquanto o anúncio não chega, conferimos as parciais extraoficiais para saber qual a porcentagem quem ganha A Fazenda!

Qual é a porcentagem quem ganha A Fazenda 2022 nas parciais?

Babi tem sido apontada como a grande campeã de A Fazenda 2022. Desde que as enquetes do DCI e do UOL foram publicadas a peoa aparece na primeira posição. Na parcial do DCI, que tem mais de 1 milhão e 330 mil votos computados até então, a loira lidera com 53,9% da preferência do público.

Bia é apontada como a vice-campeã da temporada e por enquanto soma 41,4% do favoritismo. Já Iran Malfitano não aparece como uma ameaça as peoas e soma apenas 4,7% dos votos.

No UOL, o cenário não muda. Barbara Borges lidera com folga, somando 65,11% dos quase 9 mil votos somados até agora. A neta de Gretchen também está em segundo lugar por aqui, contabilizando 30,63% da preferência popular. Já Iran Malfitano permanece na lanterna e soma apenas 4,26% dos votos.

Quem já venceu A Fazenda?

Jojo Todynho, Rico Melquiades, Dado Dolabella, Karina Bacchi e Rafael Ilha são alguns dos nomes que já levaram o prêmio de campeão para casa. O reality show está em sua décima quarta temporada e desde a nona edição dá R$ 1,5 milhão aos vencedores. Antes, o prêmio já foi de R$ 500 mil (edições 1 e 2) e R$ 2 milhões (edições 3 a 8).

1ª temporada: Dado Dolabella

2ª temporada: Karina Bacchi

3ª temporada: Daniel Bueno

4ª temporada: Joana Machado

5ª temporada: Viviane Araújo

6ª temporada: Bárbara Evans

7ª temporada: DH Silveira

8ª temporada: Douglas Sampaio

9ª temporada: Flávia Viana

10ª temporada: Rafael Ilha

11ª temporada: Lucas Viana

12ª temporada: Jojo Toddynho

13ª temporada: Rico Melquiades

Como assistir a final ao vivo online e de graça

A grande final de A Fazenda 2022 irá começar às 22h30, depois da novela Amor sem Igual, e ficará no ar até 00h15, de acordo com a programação oficial da emissora de Edir Macedo. Você pode assistir totalmente de graça pela sua televisão ao sintonizar na TV Record. Porém, se não tiver acesso a um aparelho de televisão durante a exibição, você ainda poderá assistir o reality de outra maneira.

Para não perder a final da décima quarta temporada reality show rural, é só assistir online ao vivo pela plataforma streaming do canal, o Playplus. Apesar de ser um serviço pago, a plataforma permite que qualquer usuário com uma conta assistia a sua programação em tempo real sem pagar nada por isso.

O passo a passo é o seguinte:

1 - Acesse o site no endereço https://www.playplus.com/ e clique em "Faça um Teste Grátis", depois em "Play Gratuito" e então no botão "avançar";

2 - Informe seus dados pessoais, como nome, e-mail, telefone, entre outros. Será feito uma verificação por SMS, por isso informe seu número de celular corretamente;

3 - Depois, é só acessar a plataforma usando o seu login e senha criados durante o processo;

4 - Clique na aba "no ar" e depois em "Record TV" no horário em que está marcado para começar o programa da final e pronto!

